Nuova Opel Mokka: moderna, compatta e con uno stile inconfondibile

Moderna, compatta e con quel tocco di stile in più: questa è la Opel Mokka. Con un design pulito e audace, la Mokka è diventata un vero e proprio SUV best-seller. La nuova Opel Mokka è ora ancora più vivace, dentro e fuori. Con nuovi dettagli che sottolineano ulteriormente il carattere unico della Mokka, nonché con tecnologie e innovazioni che Opel mette a disposizione dai veicoli di classi superiori del segmento Mokka. La vettura di Opel è disponibile con un efficiente motore a benzina da 100 kW (136 CV) e come ibrida con tecnologia a 48 volt. Inoltre è presente in gamma anche la Mokka Electric completamente elettrica, con motore elettrico da 115 kW (156 CV) e un’autonomia a zero emissioni locali fino a 403 chilometri (WLTP ).

Più elegante, più moderna, più digitale: la nuova Opel Mokka

Con le sue linee decise e decise, che includono l’Opel Vizor, la Mokka ha già lasciato il segno. Ha introdotto il caratteristico aspetto del marchio che da allora è stato sfoggiato su ogni nuovo modello di produzione. Questo design sicuro di sé ispira i clienti ed è per questo che i responsabili Opel non hanno stravolto l’aspetto della Mokka, ma ne hanno piuttosto sottolineato i punti di forza visivi con un tocco delicato. Il nuovo fulmine Opel al centro del frontale del marchio Opel Vizor accentua ulteriormente il carattere della nuova Opel Mokka. La visiera nera integra visivamente i nuovi gruppi ottici anteriori e posteriori in un unico elemento. La familiare firma alare delle luci a LED anteriori e posteriori risplende, come nella nuova Opel Frontera, in un’interpretazione più moderna: tre “blocchi luminosi” invece di una linea assicurano un look senza compromessi.

Fedeli al motto “il nero è bello”, in ogni variante attirerà l’attenzione una linea di design nera che parte dal cofano e arriva fino alla parte posteriore, sopra i finestrini laterali. Anche le finiture nere sulla parte anteriore, posteriore e sui passaruota trasmettono eleganza sportiva. Una striscia decorativa nera lucida che corre all’indietro lungo le superfici inferiori delle porte riprende la linea di design dei finestrini nella guida laterale e sottolinea l’aspetto elegante. In linea con l’approccio “Greenovation” di Opel, gli speciali cerchi aerodinamici della Mokka Electric e il paraurti anteriore ridisegnato migliorano l’aerodinamica, aumentando così l’efficienza. Inoltre, la nuova Mokka rinuncia completamente alle applicazioni cromate nel suo design esterno.

Anche negli interni la nuova Opel Mokka punta sulla salvaguardia delle risorse. Tutti i tessuti sono stati realizzati con materiali contenenti materiale riciclato. Dal punto di vista visivo, l’attenzione è rivolta all’approccio “detox”, ovvero all’essenziale. Il nuovo volante, appiattito nella parte superiore e inferiore e realizzato con materiali vegani, non solo trasmette un carattere sportivo, ma porta anche l’Opel Vizor nell’abitacolo con il nuovo fulmine al centro e riprende la bussola Opel del design esterno con linee orizzontali.

La consolle centrale tra i sedili anteriori, che brilla in una tonalità argento opaco, ora appare ancora più chiara di prima. I progettisti e gli ingegneri hanno integrato nel touchscreen a colori centrale alcune impostazioni che in precedenza erano controllabili tramite pulsanti. L’intero design dell’abitacolo appare più fresco e prezioso, come se appartenesse a un veicolo di classe superiore. Ad esempio, il design degli interruttori rimanenti per il freno di stazionamento elettrico e le modalità di guida selezionabili (sulle varianti Mokka elettrica e automatica) deriva dalla nuovissima Opel Grandland.

Anche il nuovo sistema di infotainment e navigazione porta la nuova Mokka a un livello superiore. L’abitacolo utilizza la nuova generazione della piattaforma Snapdragon Cockpit e della piattaforma Snapdragon Auto Connectivity di Qualcomm Technologies, Inc. 3 Ciò consente un’esperienza di bordo unica con grafica all’avanguardia, contenuti multimediali e funzionalità di connettività avanzate come Wi-Fi, Bluetooth e 4G.

Il best-seller ulteriormente sviluppato offre ora di serie un display digitale da 10 pollici con informazioni per il conducente e un touchscreen a colori altrettanto grande. Come uno smartphone, può essere facilmente utilizzato tramite widget: in combinazione con il sistema di navigazione opzionale, tutto ciò che devi fare è dire “Hey Opel” per utilizzare il riconoscimento vocale naturale. Entrambi i display possono essere personalizzati in molti modi. Il sistema riconosce il profilo personale del conducente sullo smartphone connesso; La connessione nel nuovo Mokka è sempre wireless. La creazione di diverse scorciatoie virtuali sullo schermo centrale e di diverse combinazioni di colori offrono ulteriori possibilità di personalizzazione.

Se la nuova Mokka è dotata di navigazione integrata, gli aggiornamenti delle mappe vengono caricati nel sistema in modalità over-the-air. Questo sistema apprende e suggerisce autonomamente destinazioni e indicazioni stradali in base alle abitudini del profilo del conducente collegato. Utilizzando l’app myOpel puoi inviare facilmente la destinazione al veicolo e ricevere le indicazioni stradali per raggiungerla. Inoltre, Opel offre anche ChatGPT 4 (disponibile in abbinamento a Connected Navigation) per il nuovo Mokka. Grazie alle funzioni dell’intelligenza artificiale generativa, i passeggeri possono accedere a una varietà pressoché infinita di informazioni.

Nella nuova Mokka è possibile ricaricare lo smartphone in modalità wireless. La Mokka è dotata anche di una porta USB-C nella consolle centrale anteriore per ulteriori opzioni di connessione per dispositivi portatili come smartphone o tablet. La nuova telecamera posteriore HD a 180 gradi assicura la migliore visuale durante le manovre in città.