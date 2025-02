Stellantis: a gennaio in Europa è leader incontrastata dei veicoli commerciali e cresce nelle auto elettriche

Mentre Stellantis si prepara a lanciare la Grande Panda, il nuovo modello globale di FIAT che entrerà nel segmento B, il più ricco e conteso del mercato europeo, arrivano notizie positive dai primi dati di immatricolazione di gennaio 2025 nell’intero mercato EU29. Ciò che salta subito all’occhio è la performance nel segmento dei veicoli commerciali, dove Stellantis Pro One continua il suo indiscusso predominio a livello europeo, guadagnando una quota di mercato del 29,5% (in aumento rispetto al 29,1% di fine 2024).

Nel mercato totale UE29, Stellantis apre il 2025 confermando la sua seconda posizione tra gli OEM

Stellantis Pro One è inoltre al primo posto in 9 dei 10 mercati principali: Francia, Germania, Italia, Spagna, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo, mentre Peugeot sale sul podio dei marchi più venduti in assoluto. In un mercato che mostra segnali di ripresa dopo il calo registrato nel 2024, Stellantis guadagna terreno con un promettente aumento della quota: 12,9% a gennaio (l’intero anno 2024 è stato del 12,1%).

Stellantis è anche leader di mercato in Francia, Italia, Portogallo e Spagna e guadagna il secondo posto tra i produttori nella classifica UE29. Inoltre, la FIAT 500e è leader nel segmento A BEV in Italia e persino l’autovettura BEV più venduta in Germania. Ancora una volta, la supremazia nel segmento CV è degna di nota: Stellantis Pro One, con la sua autonomia elettrica, è leader indiscusso con una quota di mercato del 31%. Un veicolo su tre venduto è un marchio Stellantis.

Nel mercato complessivo, Stellantis conferma la sua seconda posizione tra gli OEM europei a gennaio, mantenendo la stessa quota di mercato di fine 2024: 17,1%. Mantiene la sua leadership nei mercati di Francia, Italia e Portogallo e un solido secondo posto in Germania, Spagna e Regno Unito. Inoltre, nel mercato complessivo UE29, la nuovissima Citroën C3 con oltre 90.000 ordini e la Peugeot 3008 con 100.000 ordini sono già sul podio dei rispettivi segmenti. Infine, va notato che in Francia, la Peugeot 208 è il veicolo più venduto nel mercato totale PC + CV, mentre la Citroën C3 è leader tra le autovetture. In Italia continua l’inarrestabile successo della FIAT Panda, best seller del mercato totale con una quota del 10%, mentre la Jeep Avenger si conferma il B-SUV più venduto.

“I nostri risultati di gennaio confermano e consolidano la nostra posizione nello scacchiere di un mercato automobilistico europeo particolarmente competitivo”, ha affermato Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Europa Allargata, “ma ci portano una crescita significativa nella quota di mercato dei veicoli commerciali, dove Stellantis può vantare una leadership di lunga data e indiscussa, e un positivo passo in avanti nel segmento BEV, che rappresenta la spina dorsale delle prossime evoluzioni tecnologiche e commerciali del mercato”.