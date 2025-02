Ferrari, il debutto della rivoluzione elettrica si avvicina: nuovo avvistamento su strada

Il countdown per l’arrivo della prima Ferrari elettrica è ufficialmente iniziato. Il 9 ottobre, il Cavallino Rampante svelerà questo rivoluzionario modello, circondato da un’aura di mistero e grande curiosità. Nel frattempo, lo sviluppo procede senza sosta e un nuovo prototipo camuffato è stato intercettato sulle strade del Nord Europa durante una sessione di test invernali.

Le immagini emerse in rete rivelano un dettaglio inedito: per la prima volta, il muletto si vede presso una stazione di ricarica ultra-rapida IONITY, confermando l’avanzamento dello sviluppo.

Pur essendo ampiamente mimetizzato, il prototipo Ferrari sfoggia una carrozzeria provvisoria ripresa dalla Maserati Levante, suggerendo che le forme definitive possano non discostarsi troppo da questa sagoma, proprio come accadde per i test della Ferrari Purosangue. Con l’avvicinarsi della data di presentazione, sarà possibile scoprire maggiori dettagli sul design definitivo.

Dalle nuove immagini emergono particolari interessanti. Il muletto Ferrari monta cerchi da 24 pollici al posteriore e 23 pollici all’anteriore, una configurazione insolita che lascia ipotizzare una messa a punto aerodinamica specifica. Un altro dettaglio curioso riguarda l’antenna a pinna di squalo, che emette lampeggi intermittenti verdi e rossi: si sospetta che possa trattarsi di un indicatore visivo dello stato di carica, sebbene non ci siano conferme ufficiali. Inoltre, il muletto continua a presentare finti terminali di scarico, un classico escamotage per confondere le linee del veicolo durante i collaudi.

Dal punto di vista tecnico, le informazioni sulla Ferrari elettrica restano avvolte nel riserbo. Tuttavia, è noto che la Casa di Maranello sta collaborando con il colosso delle batterie SK On, il che suggerisce che il veicolo potrebbe adottare un pacchetto batteria sviluppato su misura.

Un’altra certezza riguarda il sound artificiale, un elemento chiave per mantenere il DNA emozionale di Ferrari anche nell’era dell’elettrificazione. Un assaggio di questo innovativo sistema audio si è notato in un breve video teaser, alimentando ulteriormente l’attesa.