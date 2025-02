Fiat Toro diventa ancora più potente ed economico con il motore 2.2 Turbodiesel

Uno dei pick-up più richiesti in Brasile e leader del suo segmento, il Fiat Toro è diventato ancora più potente, robusto ed economico. Con l’arrivo del motore MultiJet 2.2 Turbodiesel, che equipaggia le versioni Ranch e Volcano, il modello eroga ora 200 CV di potenza e 450 Nm di coppia, con un guadagno del 18% di potenza e del 29% di coppia, coniugando agilità, prestazioni e consumi ridotti.

Un nuovo motore equipaggia le versioni Ranch e Volcano di Fiat Toro, che ora erogano 200 CV di potenza e 450 Nm di coppia

Grazie al nuovo motore, Fiat Toro passa da 0 a 100 km/h in soli 9,6 secondi nella versione Volcano e in 9,8 secondi nella versione Ranch. Il recupero da 60 a 100 km/h e da 80 a 120 km/h avviene in ben 6,0 secondi e 7,8 secondi (Volcano) e 6,1 e 7,9 secondi (Ranch), con conseguente maggiore sicurezza nei sorpassi e prestazioni su tutti i tipi di terreno.

Sviluppato a livello globale e preparato specificamente per le esigenze del Brasile, il nuovo motore Multijet 2.2 Turbodiesel coniuga il meglio della tecnologia, con testata in alluminio e doppio comando valvole, collettore di aspirazione a geometria variabile, iniezione diesel ad alta pressione (2.000 bar), turbocompressore a geometria variabile e wastegate elettrica, intercooler aria-acqua e doppio circuito di raffreddamento motore.

Le modifiche non si limitano al motore: anche la trasmissione ha ricevuto una cura particolare. Il cambio automatico a nove velocità è dotato di un nuovo convertitore di coppia, di una nuova taratura e di un differenziale più lungo del 14%, che hanno contribuito a migliorare le prestazioni e i consumi. Il risultato è visibile nei consumi di carburante, che possono raggiungere i 10,5 km/l in uso urbano e i 13,6 km/l in autostrada. Con questi numeri, il Toro 2.2 Turbodiesel riceve ora la massima valutazione “A” nel Programma brasiliano di etichettatura dei veicoli (PBEV).

“Con il nuovo set, Fiat Toro ora ha un’esperienza di guida unica, potendo raggiungere una velocità massima di 201 km/h e, allo stesso tempo, raggiungere i 120 km/h a una rotazione inferiore a 1500 giri/min con grande comfort ed economia. “Il cambiamento si aggiunge al design sofisticato, al comfort, alla tecnologia e alla robustezza che sono i tratti distintivi di Toro”, sottolinea Federico Battaglia, vicepresidente del marchio Fiat per il Sud America.

Per completare il pacchetto di modifiche, il modello ha ricevuto nuovi carichi di sospensione, adattati al nuovo motore e che garantiscono maggiore comfort al modello. Anche i freni anteriori sono stati ridimensionati e i dischi sono passati da 305 a 330 mm, mantenendo inalterata l’elevata capacità frenante del modello.

Le versioni equipaggiate con il nuovo motore 2.2 Turbodiesel mantengono i dettagli di design e la Ranch presenta una griglia con dettagli in bronzo (premium brown) sulla fascia decorativa, che le conferisce un aspetto unico e raffinato, oltre a inserti volumetrici che garantiscono maggiore robustezza e stile. A sua volta, la Volcano è dotata di serie di griglia cromata e parafanghi, che conferiscono una personalità unica alla versione.

Prodotta presso il Goiana Automotive Hub, a Pernambuco, la Toro è stata sviluppata e progettata in Brasile. Vero successo sul mercato, è stato riconosciuto con oltre 30 premi nazionali e internazionali per il design, la qualità e il valore di rivendita. Di conseguenza, è il pick-up di medie dimensioni più venduto in oltre il 70% del Paese.

Completa, la gamma di Fiat Toro dispone di numerosi dispositivi di sicurezza, di un sistema multimediale all’avanguardia e della connettività di Connect////Me, la piattaforma di servizi connessi del marchio, che offre funzionalità quali Wi-Fi, operazioni da remoto, informazioni sul veicolo, posizione, navigazione, assistenti alle chiamate e molto altro ancora. Il modello è dotato inoltre di un sistema di illuminazione full LED e DRL (un tratto distintivo del design del pick-up), cerchi fino a 18” e sedili in pelle con regolazione elettrica.