Fiat Professional lancia il nuovissimo evento LCV Professional Days in UK

FIAT Professional ha annunciato una riduzione di 750 £ (IVA esclusa) sui prezzi per l’intera gamma di furgoni in UK come parte dell’evento LCV Professional Days. L’offerta sarà valida dal 17 febbraio al 17 marzo e si combina con tassi di finanziamento competitivi per far risparmiare ai clienti centinaia di sterline mentre FIAT Professional aggiorna la sua generosa strategia di prezzi.

L’evento LCV Professional Days è disponibile per tutti gli attuali modelli di veicoli commerciali leggeri FIAT Professional

L’offerta è valida per tutti i percorsi di acquisto al dettaglio standard e per il noleggio a contratto aziendale con i rivenditori partecipanti. Il noleggio a contratto aziendale offre ai clienti un pacchetto di finanziamento conveniente, composto da un piano di pagamento mensile e un noleggio iniziale. Come i clienti al dettaglio, i professionisti aziendali avranno la possibilità di risparmiare £ 750 su tutti i livelli di allestimento e modelli, evidenziando l’inclusività dell’offerta in tutto il mercato.

Il furgone Doblo 1.5 100PS, in linea con l’offerta potenziata, sarà scontato di £20 al mese su un noleggio Business Contract Hire di tre anni da £327 a £307, con un noleggio iniziale di £1.962, offrendo ai clienti uno sconto totale del 24,1%. Allo stesso modo, E-Doblo 50kwh è disponibile con una riduzione simile di £20 al mese, con il noleggio mensile da £387 a £367 (con un noleggio iniziale di £2.322) nello stesso periodo, offrendo uno sconto del 23,2%.

Questa offerta di Fiat Professional è in tandem con le offerte LCV esistenti, il che significa che i clienti SME rimangono idonei per una wallbox EV domestica gratuita, fornita da Ohme in partnership con Octopus Energy, quando acquistano un veicolo BEV. La continuazione di questa offerta consente ai clienti di beneficiare di tariffe energetiche competitive, con wallbox EV fornite e installate tramite Free2move.

La gamma Fiat Professional

FIAT Professional, insieme ad altri marchi Stellantis LCV, introdurrà anche nuovi centri professionali nel 2025, offrendo ai clienti LCV un servizio post-vendita migliorato presso i siti di destinazione in tutto il Regno Unito. Questi centri professionali offrono una gamma di servizi ai clienti, tra cui orari di apertura prolungati, recupero e assistenza stradale, con capacità per tutti i tipi di carrozzeria, comprese conversioni e camper per veicoli fino a otto metri di lunghezza.