Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Fiat Panda Multipla a febbraio 2025

Fiat Panda Multipla è il soprannome che abbiamo fatto alla prossima novità di casa Fiat il cui debutto è fissato tra la fine del 2025 e la prima metà del 2026. Questo soprannome nasce dal fatto che questo modello, attualmente ancora senza un nome definitivo, per lungo periodo è stata chiamata nuova Fiat Multipla mentre in Fiat è stata soprannominata come Fiat Giga Panda. La verità è che al momento non si sa come si potrebbe chiamare. Recenti dichiarazioni di dirigenti Fiat che però sono tutte da confermare, avrebbero escluso entrambi i nomi per questo modello.

Ecco tutto quello che sappiamo fino ad oggi a proposito della futura Fiat Panda Multipla che non ha ancora un nome ufficiale

Di questa auto per il momento sappiamo ancora solo alcune cose che poi sono quelle che sono state rivelate da Fiat e cioè che sarà prodotta a Kenitra in Marocco che sarà lunga circa 4,4 metri e che nascerà su piattaforma Smart car di Stellantis la stessa di Opel Frontera, Fiat Grande Panda, Citroen C3 e Citroen C3 Aircross. Sappiamo anche che avrà una versione coupè soprannominata Panda Fastback. La vettura che avrà un design squadrato con molti elementi di design visti nella Fiat Grande Panda arriverà sul mercato in versione ibrida ed elettrica. Non è da escludere nemmeno l’arrivo di una versione a benzina quanto meno in alcuni mercati. Fiat Panda Multipla inoltre avrà nella sua gamma versioni a 5 posti e anche a 7 posti.

Insomma si tratterà di una vettura molto flessibile che sicuramente si presterà a molti utilizzi e a soddisfare le esigenze di molti clienti. Con questo modello al pari di Grande Panda Fiat potrebbe fare un notevole salto di qualità in termini di nuove quote di mercato e di nuove immatricolazioni. Lo stile definitivo di Fiat Panda Multipla al momento non è stato ancora rivelato però sulla base di uno stesso teaser pubblicato lo scorso anno sul web da Fiat sono emersi numerosi render che provano ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo di questo modello. Qui ve ne mostriamo due tra i migliori.

Questo nuovo modello prenderà il posto della Fiat Tipo come vettura di riferimento nella gamma della casa torinese, puntando a diventare uno dei modelli di maggior successo per il marchio. Con un design rinnovato e caratteristiche moderne, l’obiettivo è attrarre un’ampia fascia di clienti e consolidare la presenza di Fiat nel mercato. In passato, la Fiat 500L ha dimostrato il potenziale del brand, rimanendo in produzione per un decennio, dal 2012 al 2022, e raggiungendo oltre 600.000 unità vendute. Il nuovo modello seguirà questa scia, proponendosi come un’auto versatile e adatta alle esigenze contemporanee.