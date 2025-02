Scuderia Ferrari: Antonio Giovinazzi e Zhou Guanyu riserve nel 2025

Un volto nuovo e una conferma per il ruolo di riserva della Scuderia Ferrari HP: Zhou Guanyu entra ufficialmente nel team come pilota di riserva, affiancando Antonio Giovinazzi, che mantiene il suo ruolo per un’altra stagione. Per Zhou, questo rappresenta un ritorno in Ferrari, dopo aver trascorso quattro anni nella Ferrari Driver Academy dal 2015 al 2018.

Scuderia Ferrari: Zhou Guanyu entra ufficialmente nel team come pilota di riserva, affiancando Antonio Giovinazzi

Il pilota cinese ha fatto storia diventando il primo rappresentante del suo Paese a gareggiare in Formula 1, correndo per Alfa Romeo Racing nelle stagioni 2022 e 2023, e proseguendo nel 2024 con il team rinominato Kick Sauber. Nel suo palmarès in F1, Zhou vanta 68 Gran Premi disputati, 16 punti e due giri veloci. La sua esperienza e il suo legame con Ferrari ne fanno un valido supporto per la Scuderia, che si affida alla sua professionalità e al suo background per le sfide future.

Zhou Guanyu, nato a Shanghai il 30 maggio 1999, ha iniziato il suo percorso nella Ferrari Driver Academy nel 2015, subito dopo aver terminato la carriera nel karting. Durante gli anni passati a Maranello, ha accumulato esperienza nelle categorie Formula 4 e Formula 3. La sua collaborazione con Ferrari si è conclusa nel 2018, poco prima del suo debutto in Formula 2, dove ha ottenuto cinque vittorie e venti podi in tre stagioni, risultati che gli hanno permesso di approdare in Formula 1.

Zhou condividerà il ruolo di pilota di riserva con Antonio Giovinazzi, pilota italiano classe 1993, legato alla Scuderia Ferrari HP dal 2017. Giovinazzi, oltre al suo impegno con Ferrari, sarà protagonista nel World Endurance Championship, dove guiderà la Ferrari 499P ufficiale numero 51, con cui ha conquistato la vittoria alla 24 Ore di Le Mans nel 2023.