Antonio Giovinazzi: il pilota italiano al posto di Mazepin?

Antonio Giovinazzi potrebbe tornare presto sulla griglia di partenza della Formula 1 in questa stagione. Il posto in F1 di Nikita Mazepin è in dubbio dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina. Ciò ha spinto Haas a rimuovere il marchio Uralkali dalle proprie auto nell’ultimo giorno dello shakedown di Barcellona, ​​​​i loghi dello sponsor russo sono scomparsi da tutto tranne che dagli ignifughi di Mazepin.

Giovinazzi: il pilota italiano potrebbe tornare in Formula 1 al posto di Mazepin

Haas deve ancora rivelare se Uralkali tornerà in macchina al prossimo test, che inizierà in Bahrain il 10 marzo. Se ciò non avvenisse potrebbe significare che l’accordo di sponsorizzazione sarebbe nullo e questo potrebbe avere un forte impatto su Mazepin e sul suo posto all’interno della squadra. Il pilota russo è sostenuto da Uralkali, una società russa di proprietà di suo padre Dmitry, che paga per la sua presenza in Formula 1.

Parlando alla BBC al test di Barcellona, ​​il capo del team Haas Guenther Steiner ha ammesso che il futuro di Mazepin deve essere “deciso”, dicendo che ci sono “governi coinvolti e io non ho alcun potere su di loro e dobbiamo vedere come si sviluppa la situazione in Ucraina” . In seguito ha aggiunto che se il pilota russo non guidasse per “un motivo o per l’altro, il primo pilota ad essere sentito sarebbe Pietro Fittipaldi. “Ovviamente è con noi da qualche anno, poi vedremo cosa fare dopo.”

“Conosce la squadra, conosce la macchina. Per guidare l’auto da un giorno all’altro, non c’è nessuno meglio di Pietro in giro in questo momento”.

Tuttavia sono in molti a pensare che nel caso in cui Mazepin dovesse rinunciare a correre al suo posto potrebbe arrivare proprio Giovinazzi. Questo in particolare grazie al fatto che si tratta di un pilota della Ferrari che è molto legata al team Haas.

Il 28enne italiano sta attualmente correndo in Formula E con Dragon/Penske Autosport ma ha una clausola di rescissione nel suo contratto che gli consente di tornare in Formula 1 se si liberasse un posto.

Ti potrebbe interessare: Rebellion diventa partner ufficiale di Alfa Romeo F1 Team ORLEN