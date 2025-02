Alfa Romeo lancia in Giappone il programma di personalizzazione “The Last Call for Design Your Quadrifoglio”

Stellantis Japan ha lanciato il suo programma di personalizzazione per il modello di punta di Alfa Romeo, la Quadrifoglio, denominato “The Last Call for Design Your Quadrifoglio”, venerdì 7 febbraio 2025. Il programma offrirà una tiratura limitata di 60 Giulia e 15 Stelvio presso i concessionari autorizzati Alfa Romeo in tutto il paese.

Programma definitivo di ordinazione personalizzata per Giulia e Stelvio Quadrifoglio

“The Last Call for Design Your Quadrifoglio” sarà l’ultimo programma di ordini personalizzati per gli attuali modelli Giulia e Stelvio Quadrifoglio, dopo il programma “Progetta il tuo Quadrifoglio” tenutosi a marzo 2024 e quello in corso “Progetta il tuo Quadrifoglio” per i modelli Giulia con guida a sinistra.

La versione Quadrifoglio si posiziona come il modello più alto del marchio Alfa Romeo, offrendo un’esperienza di guida senza pari grazie alla sua straordinaria potenza e manovrabilità. Dotata di un motore V6 biturbo da 2,9 litri che coniuga una potenza massima di 510 CV e una coppia massima di 600 Nm con un’elevata efficienza grazie al sistema di disattivazione dei cilindri, offre maneggevolezza e prestazioni di prima classe.

Il telaio fa ampio uso di materiali leggeri come alluminio e carbonio, ottenendo una distribuzione ideale del peso tra anteriore e posteriore e un eccellente rapporto peso/potenza. Inoltre, la vettura è dotata di serie di una superficie a filo nella parte inferiore della carrozzeria per migliorare il flusso d’aria, di un sistema frenante integrato (IBS) che migliora la sensazione di frenata riducendo al contempo il peso, di un sistema di sospensioni Alfa Link in alluminio e di un differenziale autobloccante meccanico.

In questa edizione di The Last Call for Design Your Quadrifoglio, è stato aggiunto un nuovo colore speciale, Etna Red, che in precedenza era disponibile solo per i modelli “Giulia / Stelvio Quadrifoglio Super Sport” e “Giulia Design Your Quadrifoglio (guida a sinistra)”. Rosso Etna è un rosso speciale che incarna l’eleganza e la sportività dell’Alfa Romeo. Prende il nome dall’Etna, il vulcano attivo più grande d’Europa, situato in Sicilia, Italia, e simboleggia la lava vulcanica e l’appassionato spirito italiano.

La finitura a tre strati conferisce un aspetto diverso a seconda di come viene colpita dalla luce e si fonde con il design dinamico dell’Alfa Romeo, creando una sensazione di lusso. Con l’aggiunta del Rosso Etna, le combinazioni personalizzabili possibili sono complessivamente 96 per la Giulia e 48 per la Stelvio. Puoi scegliere le specifiche che preferisci utilizzando l’apposito configuratore presente sul sito ufficiale. Dopo la personalizzazione, i prezzi dei veicoli variano da 13,27 milioni di yen a 15,94 milioni di yen per la Giulia Quadrifoglio e da 13,53 milioni di yen a 15,93 milioni di yen per la Stelvio Quadrifoglio.