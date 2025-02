Il CEO di Dodge non esclude il possibile ritorno del motore V8 per la Charger

La transizione di Dodge verso l’elettrificazione e l’adozione di motori I6 turbocompressi ha generato un acceso dibattito tra gli appassionati del marchio, molti dei quali si chiedono se un potente motore V8 farà mai il suo ritorno nella gamma Charger. Sebbene il CEO di Dodge, Matt McAlear, non abbia fornito conferme ufficiali in merito, non ha nemmeno chiuso definitivamente la porta a questa possibilità. In una recente intervista rilasciata a The Drive, McAlear ha lasciato intendere che, sebbene non ci siano annunci concreti al momento, il ritorno di un V8 non può essere del tutto escluso.

Secondo il CEO di Dodge McAlear il ritorno del motore V8 nella Charger non può essere escluso

Tuttavia, qualora questa opzione venisse presa in considerazione, sarebbe necessario un periodo di tempo significativo prima che possa concretizzarsi. Il dirigente ha inoltre evidenziato l’elevato livello di versatilità della nuova piattaforma multi-energia di Dodge, progettata per ospitare sia i modelli Charger completamente elettrici sia quelli equipaggiati con il performante motore biturbo da 3,0 litri Hurricane I6. Ha anche sottolineato che, nel corso della storia delle muscle car Dodge, sono stati utilizzati diversi tipi di propulsori, suggerendo che le future versioni della Charger potrebbero ampliare ulteriormente la gamma di motorizzazioni disponibili per i clienti.

Se si guarda indietro all’ultima generazione, si passa attraverso i motori tra Charger, Challenger e Magnum”, ha detto McAlear. “Abbiamo iniziato con un V6 da 3,5 litri, un V8 da 6,1 litri, poi un V6 da 3,6 litri, un V8 da 5,7 litri, un Demon da 6,4 litri, 6,2 litri, 6,2 litri, un Redeye da 6,2 litri, un Demon da 170 litri. Sai quanti diversi propulsori, RWD e AWD, avevamo su quei motori? Questa è una piattaforma multi-energia che può ospitare tutto questo. Questo è solo il primo anno e hai quattro propulsori che superano tutti quelli che stanno sostituendo, con AWD standard? Stiamo solo iniziando. Ci divertiremo molto”.

Le osservazioni di McAlear suggeriscono che l’attenzione di Dodge rimane sulla gamma attuale, che include la Charger Daytona completamente elettrica e i prossimi modelli Sixpack con motore Hurricane. Tuttavia, ha riconosciuto che i V8 non sono più considerati una “brutta parola” all’interno dell’azienda, suggerendo che esistono possibilità future.

“Non lo abbiamo rivelato”, ha detto McAlear, quando gli è stato chiesto direttamente del ritorno di un V8. “Ma una delle cose incoraggianti è che con il cambio di leadership, sai, i V8 non sono più una brutta parola in azienda. Ma con qualsiasi cosa, dobbiamo comunque essere conformi”. Anche se Dodge dovesse prendere oggi la decisione ufficiale di lanciare una Charger equipaggiata con un motore V8, il processo di sviluppo e produzione richiederebbe comunque un periodo di tempo significativo prima che il modello possa effettivamente raggiungere il mercato.

L’introduzione di un nuovo propulsore o il ritorno di un’unità già esistente comporta una lunga fase di progettazione, test approfonditi e il rispetto delle sempre più stringenti normative sulle emissioni. Il CEO di Dodge, Matt McAlear, ha illustrato le sfide legate ai tempi necessari per sviluppare un motore, sottolineando la complessità del processo.

“Non puoi semplicemente attivare qualcosa che prima non esisteva”, ha spiegato McAlear. “Anche se oggi decidessimo di procedere, indipendentemente dal tipo di motore scelto—potrebbe essere un V10, un quattro cilindri o qualsiasi altra configurazione—dovremmo comunque affrontare un ciclo di sviluppo che dura almeno un anno e mezzo, se non due.”

Di conseguenza, anche nell’ipotesi in cui la scelta di reintrodurre un V8 fosse già stata presa in tempi recenti, è altamente improbabile che una Charger con questo tipo di motore possa arrivare nei concessionari prima del 2027 o addirittura più tardi. McAlear infine ha assicurato ai fan che Dodge continuerà a concentrarsi sulle prestazioni, indipendentemente dal tipo di propulsore.