Fiat Argo a sorpresa si rifà il look

Secondo quanto trapelato in Brasile con le immagini pubblicate da Placa Verde, sembra che Fiat stia preparando degli aggiornamenti per la Fiat Argo, con la prossima linea del 2026 che potrebbe includere l’adozione di nuovi fari a LED. La foto recente scattata a Minas Gerais mostra che il design anteriore potrebbe rimanere sostanzialmente invariato, mantenendo l’attuale estetica della berlina. Questo aggiornamento segnalerebbe un allineamento stilistico con altri modelli Fiat come Pulse, Fastback e Strada, che già utilizzano questa tecnologia luminosa moderna.

Avvistato il protipo della nuova Fiat Argo: la berlina compatta presto sarà aggiornata

Dato che è disponibile una sola foto, non è possibile stabilire se il modello presenterà altre modifiche estetiche o meccaniche. Vale la pena ricordare che sia la berlina Fiat Argo che Fiat Cronos sono state recentemente aggiornate per soddisfare i requisiti del Proconve L8, ma questo aggiornamento estetico potrebbe includere anche il motore 1.0 turbo. Questi aggiornamenti dovrebbero segnare le ultime modifiche all’attuale generazione di Argo prima dell’arrivo della sua successore, che dovrebbe basarsi sulla nuova generazione della Fiat Grande Panda. Infatti, questo nuovo modello è già stato avvistato in Brasile, dove è già in fase di test.

Fiat aveva già esplorato l’idea di equipaggiare la Argo con fari a LED nel 2018, quando durante il Salone dell’Auto presentò il concept della versione sportiva Fiat Argo Sting. Questo modello si distingueva per il suo vivace colore giallo, ispirato alle storiche auto sportive Fiat come la Uno R, e per altri elementi stilistici come i cerchi da 17 pollici neri, i paraurti modificati, il nuovo spoiler posteriore e il tetto e gli specchietti esterni anch’essi neri. Il logo Fiat era reso più sobrio con un trattamento oscurato. Sotto il cofano, l’Argo Sting era dotata di un motore 1.8 E.torQ da 139 CV, abbinato a un cambio automatico a sei marce, capace di erogare una coppia di 19,3 kgfm. Nonostante il suo design accattivante e la proposta sportiva, questo modello non raggiunse mai la produzione in serie, rimanendo un’idea di concept automobilistico.