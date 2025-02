Fiat spopola in Brasile e adesso punta anche sul calcio

Fiat e il calcio brasiliano sono partner di lunga data. Nel corso della sua storia, il marchio ha avuto il suo logo stampato sulle maglie di diverse squadre, ha partecipato a numerose trasmissioni in TV aperte, ha realizzato una canzone dopo tre anni di leadership, ha riprodotto un gol decisivo a metà della sua campagna ed è stato in grado di utilizzare uno slogan molto noto del mondo del calcio: “Segui il leader!”, dopo quattro anni consecutivi in ​​prima linea nel mercato automobilistico brasiliano, con la Fiat Strada, il veicolo più venduto nel paese.

Fiat chiude un accordo per le partite del Campeonato Paulista

Per perpetuare l’eredità del marchio nel calcio brasiliano, Fiat e CazéTV annunciano una partnership per la trasmissione delle partite del Campeonato Paulista (Paulistão). In questo modo il brand rafforza la sua presenza digitale con trasmissioni online tramite YouTube e completa il suo catalogo di inserzioni, espandendo il suo territorio oltre i confini della TV aperta.

Prima della partita, durante la partita, durante le pause e dopo le partite, il pubblico avrà modo di entrare in contatto con il marchio Fiat, in questo movimento che avvicina nuovi pubblici alla ricerca di un modo diverso di fruire il calcio in diretta. CazéTV è specialista di una nuova lingua, con milioni di follower sui social media e un’elevata capacità di risonanza e coinvolgimento. In questo modo, Fiat si avvicina al pubblico attraverso un nuovo format, in linea con il suo spirito di innovazione e modernità, che si rifletterà in diversi filmati commerciali, inserti speciali e immersivi, azioni di marca, vignette e altro ancora.

A Paulistão, il campionato statale più importante del Paese, ci saranno 16 trasmissioni in partnership, tra cui la fase a gironi, i quarti di finale, le semifinali e la finale, con la garanzia di almeno tre classiche, che attraggono il maggior numero di spettatori. La Fiat era presente anche nelle trasmissioni della Coppa di calcio juniores di San Paolo e durante la Copinha. La partnership ha incluso 37 partite, tra cui la prima e la seconda fase, nonché la finale.