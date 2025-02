Fiat Fastback e Pulse auto ufficiali del festival Lollapalooza in Brasile

Fiat, uno dei marchi più amati dai brasiliani e leader del mercato automobilistico nazionale negli ultimi anni, annuncia di essere master sponsor del Lollapalooza Brasile 2025, uno dei principali festival musicali del Paese. Per celebrare questa partnership senza precedenti, Fiat Fastback e Pulse, i SUV del marchio, sono stati scelti come auto ufficiali dell’evento. Per offrire al pubblico un’esperienza unica, il 28, 29 e 30 marzo la casa torinese porterà sul circuito di Interlagos, a San Paolo (SP), due SUV che si distinguono per tecnologia, innovazione e design moderno, in linea con i valori del festival.

Fiat Fastback e Pulse saranno a contatto con il pubblico durante l’evento

“È una gioia confermare i nostri SUV come auto ufficiali del Lollapalooza Brasile 2025, rafforzando la storia di Fiat come marchio riconosciuto per il suo spirito pionieristico e innovativo. «Il pubblico del festival potrà conoscere da vicino i modelli Fastback e Pulse, che hanno riscosso un grande successo nel Paese fin dal loro lancio, coniugando tecnologia, design moderno e prestazioni elevate», afferma Frederico Battaglia, vicepresidente del marchio Fiat per il Sud America. Il marchio è sponsor anche del Perry’s by Fiat Stage, che ospiterà più di 25 attrazioni durante i tre giorni dell’evento.

“Siamo entusiasti di annunciare Fiat come sponsor ufficiale di Lollapalooza Brazil 2025. Questo è un evento che, come noi, valorizza l’innovazione e la tecnologia, in una ricerca costante di esperienze trasformative. “Avremo una cornice perfetta per avvicinarci al pubblico, creando una connessione unica con i consumatori in un ambiente appassionato, proprio come i prodotti Fiat”, ha affermato Alessandra Souza, Vice President of Marketing & Brand Communication di Stellantis per il Sud America. Nelle prossime settimane saranno pubblicati maggiori dettagli sulla partecipazione di Fiat al festival e novità esclusive per celebrare la partnership con Lollapalooza Brasile.