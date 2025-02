Peugeot festeggia 75 anni di station wagon in Europa

Nel 1950, la Peugeot 203 segnò un passo importante per il marchio del leone, con l’introduzione della versione Station Wagon, ispirata al design americano delle auto familiari. L’idea di un modello simile fu audace, considerando che all’epoca i veicoli del genere, conosciuti per la loro capacità di carico e la carrozzeria in legno, stavano iniziando a evolversi negli Stati Uniti. Peugeot, con il suo modello 203, decise di sperimentare questa nuova tipologia di carrozzeria in Europa, lanciando nel 1950 la prima Station Wagon moderna del continente, che divenne un successo, con 61.000 unità prodotte entro il 1956.

Dal 1950, le carrozzerie station wagon sono sempre state presenti nel catalogo Peugeot

Con tre file di sedili e un ampio portellone laterale, la vettura offriva grande versatilità. Questo modello aprì la strada a successive evoluzioni, come la Peugeot 403 Familiale nel 1957, e consolidò la tradizione del marchio nella produzione di automobili familiari, che continuò con la 404 e la 204 Break negli anni successivi.

Il 1971 fu l’anno del lancio delle Peugeot 504 Break e Familiale, le prime station wagon del marchio vendute in Spagna a partire dal 1980, che attirarono l’attenzione per le loro dimensioni enormi rispetto agli standard del mercato spagnolo dell’epoca. Progettata da Pininfarina, era disponibile in due versioni: Break, con due file di sedili, e Familiale, con 3 file.

Con la Peugeot 306 Break (1997), modello prodotto a Madrid per tutta la sua vita commerciale, la casa francese ha nuovamente duplicemente proposto questo segmento, spinta dal successo delle auto familiari nei mercati dell’Europa settentrionale e centrale.

Il XXI secolo ha portato un cambiamento nella nomenclatura. Le Break degli anni ’80 e ’90 saranno identificate con la sigla SW, acronimo di Station Wagon, un ritorno alle origini di una silhouette che stava subendo la sfida dei monovolume e dei primi SUV. La Peugeot 307 SW (2002) non solo raccolse la sfida, ma trasferì la modularità delle nuove proposte a un’auto familiare, riscuotendo un successo commerciale.

L’attuale generazione della Peugeot 308 SW rappresenta una pietra miliare nella categoria che comprende carrozzerie station wagon, tourer e station wagon, grazie al suo design dinamico, all’elevato livello di equipaggiamento tecnologico e alla presenza dei nuovi tratti distintivi del marchio, che ne accentuano il lato premium e prestazionale. Questo modello scuote ancora una volta le fondamenta del suo segmento con la sua nuova versione 100% elettrica, che incorpora un innovativo motore elettrico da 156 CV (115 kW) che offre un’autonomia WLTP di 410 chilometri, rendendolo una delle poche proposte che offre quattro tipi di energia nella sua gamma.

L’architettura della Peugeot 308 SW è stata ottimizzata per offrire il massimo spazio interno. Il bagagliaio ha una capacità fino a 608 litri, un valore notevole per un’auto lunga 4.636 mm e larga 1.852 mm. Questa capacità è ulteriormente moltiplicata grazie alla sua straordinaria modularità. La seconda fila di sedili, con schienale frazionabile in 3 sezioni (40/20/40) e dotata di comandi per il suo ripiegamento dal bagagliaio, consente di organizzare l’abitacolo in base alle esigenze di ogni situazione.

La nuova Peugeot 508 SW colpisce per il suo nuovo frontale, caratterizzato dagli innovativi fari Matrix LED e in cui il motivo della griglia si fonde con il paraurti. Nel comparto tecnologico è stato aggiornato il posto di guida i-Cockpit, dal quale si comandano le funzioni più avanzate di assistenza alla guida. Sotto il cofano, completa la gamma PHEV il nuovo motore Plug-In Hybrid 180.

Il suo design mette in risalto l’eleganza e il dinamismo di questo modello grazie a linee sportive e a un’estetica sorprendente e hi-tech, in cui nuovi colori e materiali sono protagonisti. Le novità si notano subito nel frontale della Nuova Peugeot 508 SW, che presenta il nuovo stemma del Leone al centro di una calandra che, come negli ultimi modelli del marchio, sfuma progressivamente i suoi elementi decorativi fino a fondersi con il paraurti. Gli emblemi e i loghi adottano la nuova tipografia del marchio in un colore grigio basalto che esprime modernità ed eleganza.

L’elettrificazione continua il suo avanzamento nella Nuova Peugeot 508 SW. Alla motorizzazione Plug-In Hybrid 360 con trazione integrale riservata alla 508 Sport Engineered si aggiungono la trasmissione Plug-In Hybrid 225 e il nuovo motore Plug-In Hybrid da 180 CV.

Sviluppata dallo stesso team di ingegneri che ha dato vita a questa saga di vittorie, la 508 SW Peugeot Sport Engineered è un’auto sportiva alimentata da una tecnologia elettrificata che incorpora tutta l’esperienza in aerodinamica, componenti meccaniche e prestazioni sviluppata nelle competizioni. La sua silhouette shooting brake cattura l’attenzione sia per il design affilato e atletico, sia per le sue prestazioni sorprendenti.

La trazione ibrida Plug-In della 508 Peugeot Sport Engineered non solo consente di combinare le prestazioni del suo motore benzina da 200 CV e dei suoi due motori elettrici, posizionati rispettivamente sull’asse anteriore e posteriore, per una potenza complessiva di 360 CV, con 4 ruote motrici, ma permette anche di scegliere quattro diverse modalità di guida: Sport, Elettrico, Comfort, Ibrido e 4WD.