Peugeot 508 SW Hybrid: una delle poche station wagon ibride plug-in

Oltre che essere disponibile in versione benzina e diesel, la Peugeot 508 SW (station wagon) può essere scelta anche nella variante Hybrid ibrida plug-in. Abbiamo di fronte un’auto che, oltre ad offrire caratteristiche di design e tecnologia eccezionali, proietta il concetto di station wagon in una dimensione futura, ossia quella della propulsione ibrida ricaricabile.

Grazie alla propulsione combinata di un motore turbo benzina PureTech e di un powertrain elettrico con potenza complessiva pari a 225 CV, la 508 SW Hybrid è capace di percorrere fino a 52 km e allo stesso tempo far divertire molto al volante senza l’assillo dell’autonomia quando si ha la necessità di percorrere distanze più lunghe.

Peugeot 508 SW Hybrid profilo laterale

Peugeot 508 SW Hybrid: la station wagon che combina zero emissioni e ampia percorrenza

La ricarica della batteria avviene in 6 ore e 30 minuti usando una presa domestica standard oppure in meno di 2 ore sfruttando una wallbox a ricarica rapida. La Peugeot 508 SW Hybrid dà la possibilità al conducente di accedere a quattro modalità di guida che possono essere selezionate tramite l’apposito pulsante presente nella plancia centrale: Electric, Sport, Hybrid e Comfort.

In particolare, nella modalità Hybrid il sistema decide quale motore utilizzare prendendo in considerazione la tipologia della strada e l’andatura tenuta. Quella Comfort, invece, associa la guida in Hybrid alla posizione più confortevole delle sospensioni a smorzamento controllato.

L’intera tecnologia è inclusa in un aspetto esterno parecchio raffinato. Fra le caratteristiche estetiche proposte dalla station wagon francese troviamo dei finestrini senza cornice per tutte e quattro le porte e una firma luminosa verticale con luci diurne a LED opalescenti.

Passando all’abitacolo, la 508 SW Hybrid propone un rivestimento esclusivo con materiali di alta qualità, sedili con certificazione AGR e il cruscotto i-Cockpit con un volante compatto alloggiato nella posizione giusta per liberare visibilità al quadro strumenti completamente digitale.

Al centro della plancia spicca un display touch da 10 pollici ad alta definizione dove è possibile gestire diverse funzionalità proposte dalla vettura. Nonostante sia stata installata una batteria per la trazione elettrica, l’abitabilità e il volume del bagagliaio offerti dalla Peugeot 508 SW Hybrid sono gli stessi della versione termica.

Infine, i tecnici della casa automobilistica francese hanno dato particolare attenzione anche alla sicurezza. Tra i dispositivi di assistenza alla guida presenti sulla station wagon ibrida plug-in troviamo il sistema Night Vision che utilizza una telecamera termografica capace di rilevare la presenza di esseri viventi davanti al veicolo di notte o in caso di visibilità ridotta.

