Alfa Romeo, ecco le più esclusive che il Biscione abbia mai prodotto

Nel panorama automobilistico globale, il marchio Alfa Romeo è sinonimo di eccellenza, passione e innovazione. Fondato nel lontano 1910, lo storico brand ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’automobilismo, combinando un design raffinato con prestazioni straordinari.

Oltre alle sue vetture più conosciute, Alfa Romeo ha prodotto veri e propri capolavori, modelli rari che con il passare degli anni sono diventati leggendari. Questi esemplari, ormai introvabili, hanno raggiunto valori milionari, affermandosi come oggetti di culto per i collezionisti più esigenti.

Partendo dagli anni Trenta, quando il lusso delle carrozzerie su misura e la potenza dei motori a sei o otto cilindri erano simbolo di un’élite. In questo contesto emerge la Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider Touring del 1939, una delle vetture più rare e affascinanti di sempre. Questo esemplare è alimentato da un motore otto cilindri in linea sovralimentato e ha raggiunto quotazioni da record, tra i 13 e i 18 milioni di euro, rendendola l’Alfa Romeo più costosa venduta all’asta. Un’opera d’arte che rappresenta l’evoluzione tecnica e stilistica del marchio.

Negli anni Cinquanta, un altra serie di capolavori prende forma: le B.A.T. 5, 7 e 9d, tre concept futuristici realizzati dalla Carrozzeria Bertone. Queste auto, nate per esplorare nuove soluzioni aerodinamiche, sono veri e propri pezzi di design, tanto da essere state vendute insieme per una cifra superiore ai 14 milioni di euro.

Un altro modello iconico è la Alfa Romeo 33 Stradale (1967-1969), un mix perfetto tra sportività e bellezza, prodotta in soli 33 esemplari. Con un motore V8 aspirato di piccole dimensioni ma potente, la 33 Stradale ha raggiunto cifre che sfiorano i 10 milioni di euro. Un gioiello che incarna l’anima corsaiola del marchio.

La Alfa Romeo Tipo 159 “Alfetta” (1951), una monoposto che ha dominato i primi due Campionati del Mondo di Formula 1, è un’altra vettura leggendaria. Con un motore otto cilindri sovralimentato, questo modello può raggiungere un valore di oltre 15 milioni di euro, grazie ai suoi successi in pista e alla sua scarsità.

La Alfa Romeo 6C 1750 Compressore Gran Sport Spider (1931) è un’altra icona, vincitrice di numerose competizioni dell’epoca, con una carrozzeria Zagato e un motore a sei cilindri sovralimentato.

Altri modelli leggendari comprendono la Tipo B (1932), la prima monoposto del marchio, con un motore sei cilindri in linea, e la Giulia TZ (1965), una coupé progettata per le gare di turismo. Queste vetture, così come la Alfa Romeo Giulietta SZ (1962), continuano a essere ricercatissime dai collezionisti. Non possiamo dimenticare la Tipo 256 Coupé (1939), un altro capolavoro firmato Touring, progettato per gare di durata come la Mille Miglia. Anche questo modello ha raggiunto un valore superiore ai 2,5 milioni di euro.

Infine, la Alfa Romeo 1900C SS Berlinetta Zagato (1955) completa la lista. Una coupé compatta e sinuosa, con un motore quattro cilindri di quasi due litri, che ha trovato il suo posto nelle gare di durata, con valori che possono superare i 2 milioni di euro.

Ogni esemplare, va detto, non è solo un’auto, ma un pezzo di storia da proteggere con un’assicurazione adeguata, per preservarne non solo il valore economico, ma anche il patrimonio storico e culturale. Queste vetture d’epoca rappresentano l’essenza di un marchio che ha sempre emozionato, innovato e scritto capitoli indimenticabili nel mondo dell’automobilismo.