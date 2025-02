Nuova Fiat Freemont: c’è chi auspica un suo ritorno

Nuova Fiat Freemont è un modello di cui non si parla tanto ma che molti sperano un giorno di rivedere. Il canale Youtube di CB Auto News nei giorni scorsi ha deciso di pubblicare un video render in cui viene immaginato quello che potrebbe essere lo stile di questo modello in caso di clamoroso ritorno nella gamma di Fiat.

In un video immaginato quello che potrebbe essere lo stile di una nuova Fiat Freemont

Nuova Fiat Freemont in questa versione immaginaria e ipotetica si presenta con un design decisamente più sportivo e dinamico rispetto alla versione precedente, con una parte anteriore che appare più affilata e moderna. La griglia, dal design trasparente e riprogettata, si integra perfettamente con i fari sottili e angolari a LED, dando al veicolo un aspetto più deciso.

Le linee scolpite della carrozzeria conferiscono al modello un carattere robusto ma contemporaneamente elegante, mentre la silhouette simile a una coupé migliora l’aerodinamica, conferendo al Freemont un aspetto ancora più snodato e aggressivo. I fanali posteriori a LED, avvolgenti, aggiungono una firma luminosa distintiva e sorprendente. Gli acquirenti avranno a disposizione diverse opzioni di cerchi in lega, dai più eleganti a quelli dal design più robusto, adatti anche a percorsi stradali più impegnativi. Fiat sembra riuscire a combinare l’eleganza con la funzionalità in questa nuova Fiat Freemont.

Sotto il cofano, la nuova Fiat Freemont se arrivasse potrebbe includere una gamma più ampia di motori. Tra questi nel video si immagina che il motore a benzina turbocompresso possa essere l’opzione standard, con l’aggiunta di un sistema ibrido leggero o completamente ibrido per migliorare l’efficienza del carburante. Per chi cerca una maggiore economia nei consumi, una variante ibrida plug-in potrebbe essere l’ideale. Sebbene alcune regioni possano ancora avere l’opzione diesel, Fiat sta chiaramente orientando il proprio sviluppo verso l’elettrificazione.

All’interno, l’abitacolo della nuova Fiat Freemont viene immaginato con una qualità superiore, con materiali premium e un cruscotto rinnovato. Il layout ampio e funzionale è pensato per garantire sia comfort che praticità. Il sistema di infotainment touchscreen, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, sarà standard, insieme a un display digitale per il conducente. Il Freemont offrirebbe anche numerose tecnologie avanzate per la sicurezza, come il controllo della velocità di crociera adattivo, l’assistenza per il mantenimento della corsia e l’EM automatico. Purtroppo al momento non sembra probabile l’arrivo di un simile modello nella gamma della casa torinese che invece sta sviluppando attualmente altri due SUV soprannominati Giga Panda e Panda Fastback.