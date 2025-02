Fiat Grande Panda: con il motore a benzina, la 4X4, l’EV low cost e la sportiva potrebbe superare la Panda come vendite

Fiat Grande Panda è stata la grande novità del 2024 per Fiat. Presentata lo scorso 11 luglio la vettura ha subito raccolto recensioni positive dalla stampa ma anche dal pubblico, che ha apprezzato i richiami al mitico modello degli anni ’80. Da poco l’auto è finalmente ordinabile anche in Italia dopo che il debutto della versione elettrica in alcuni paesi ad ottobre ha già garantito a Fiat oltre 15 mila ordini.

L’aggiunta di una versione a benzina, di una elettrica low cost, di una sportiva e di una 4X4 potrebbero giovare a Fiat Grande Panda

Fiat Grande Panda grazie anche ad un listino prezzi molto interessante, che al momento prevede una versione con motore ibrido e una con motore elettrico, si candida a diventare una delle auto più popolari non solo del suo segmento ma anche in generale. Questo non solo in Italia ma in tutta Europa nel breve periodo e nel mondo nel lungo periodo. Tra l’altro di recente abbiamo saputo che la gamma del modello è destinato ad ampliarsi con l’arrivo di nuove versioni.

Vi abbiamo scritto nei giorni scorsi dell’arrivo di una Fiat Grande Panda 4X4 già in fase di sviluppo come ammesso dallo stesso CEO di Fiat Olivier Francois. Inoltre si parla anche di una versione elettrica low cost da meno di 20 mila euro e con 200 km di autonomia. Ci sarà spazio anche per una versione sportiva con 136 cavalli di potenza. Infine si parla anche di una versione con motore a benzina, probabilmente lo stesso della Citroen C3 che porterà il prezzo di partenza di questa auto sotto i 15 mila euro.

Tutto questo dovrebbe garantire a Fiat Grande Panda di avere le carte in regola per fare molto bene sul mercato potendo sicuramente aspirare ad essere uno dei modelli più popolari in assoluto in Europa potendo raccogliere l’eredità dell’attuale Fiat Panda e perchè no fare anche meglio di lei come numero di vendite a livello globale.