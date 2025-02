Peugeot: 4,9% di quota di mercato in Europa nel 2024

Nel rapporto annuale sulle vendite, pubblicato giovedì, il marchio Peugeot di Stellantis ha annunciato un totale di 1.097.750 immatricolazioni nel 2024. Di queste, il 25,1% delle vendite provengono da mercati al di fuori dell’Europa, mentre in Europa il marchio ha visto una leggera diminuzione della sua quota di mercato, che si attesta al 4,9%, rispetto al 5% dell’anno precedente.

Nonostante le sfide incontrate nel panorama automobilistico europeo, che si è rivelato complesso e difficile, Peugeot non ha registrato il suo anno migliore. Tuttavia, sotto la nuova direzione di Stellantis, il marchio ha fissato obiettivi ambiziosi e punta a una ripresa delle vendite nel corso del 2025. È interessante notare che, all’interno dell’UE-29, ben il 35% dei veicoli Peugeot immatricolati sono stati elettrificati, segnalando una crescente tendenza verso l’elettrico per il marchio.

In Europa, Peugeot ha una quota di mercato del 4,9 per cento, rispetto al 5 per cento dell’anno scorso. Il modello più venduto in assoluto dalla casa automobilistica del Leone è la 208, con 274.819 unità vendute, seguita dalla 2008 e dalla Peugeot Partner/Rifter. Ricordiamo che, nominando Alain Favey nuovo CEO del marchio Peugeot, il direttore europeo di Stellantis, Jean-Philippe Imparato, intende dare forma ai prossimi dieci anni del marchio e ripristinare rapidamente la quota di mercato del 7% che deteneva in Europa.

Accanto a Fiat, il marchio Peugeot svolge un ruolo strategico come confermato da Jean-Philippe Imparato, COO dell’Europa Allargata, nel riorientamento di Stellantis in Europa. Ora tutte le condizioni sembrano essere soddisfatte: la fiducia della rete è chiaramente tornata e i prodotti, siano essi elettrici o ibridi, sono meglio posizionati.

“Peugeot deve assolutamente ricominciare a crescere e ritrovare la quota di mercato che aveva fino al 2020, ovvero raggiungere nuovamente il 7 per cento di penetrazione in Europa ” , ha dichiarato questa settimana Jean-Philippe Imparato. “Inoltre, è essenziale per Peugeot pianificare a lungo termine, definendo fin da ora il suo piano prodotto per i prossimi dieci anni, per dare forma al volto del marchio nel 2035. “