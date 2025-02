Stellantis e i suoi dipendenti premiati agli Autocar Drivers of Change Awards

Stellantis e i suoi dipendenti sono stati premiati per il loro lavoro nel promuovere Diversità, Uguaglianza e Inclusione in tutta l’azienda agli Autocar Drivers of Change Awards. Stellantis ha vinto il premio aziendale per il suo lavoro, mentre ci sono state anche vittorie per individui che lavorano su iniziative relative alle donne e alla comunità LGBTQ+.

Autocar Drivers of Change è un’iniziativa che promuove talenti diversi nel settore automobilistico. I vincitori sono individui che guidano il cambiamento e promuovono la diversità nella loro attività, indipendentemente dal ruolo che svolgono. I giudici cercano candidature che dimostrino l’adozione di diversità di background, esperienza e pensiero nella loro attività. Il gruppo automobilistico ha vinto il premio aziendale complessivo. I giudici sono rimasti colpiti dalla profondità e dalla gamma di schemi DEI all’interno dell’organizzazione e da come l’azienda abbia dimostrato una profonda comprensione e apprezzamento del motivo per cui sono importanti.

Stellantis ha vinto il premio aziendale agli Autocar Drivers of Change Awards

Louise Gardner, Head of Talent, Diversity and Inclusion, Stellantis UK, è stata una delle cinque figure del settore che sono state altamente elogiate per il loro lavoro nel promuovere i progressi nelle iniziative DEI. I giudici sono rimasti colpiti dal modo in cui Gardner ha utilizzato i suoi 30 anni di acume commerciale per portare una nuova dimensione al suo dipartimento, ideando la strategia “Together We Belong”, che è stata ampiamente supportata dai suoi colleghi in tutta l’azienda.

Di conseguenza, Stellantis ha diversi gruppi di risorse per dipendenti in piena espansione, tra cui Women in Stellantis, una rete delle forze armate, una comunità LGBTQ+ e il gruppo per la menopausa “Hot Flushes”. Gardner ha anche contribuito a guidare un aumento della diversità attraverso il programma di sensibilizzazione Early Careers di Stellantis, ha lanciato un programma di sviluppo delle competenze interaziendale e ha introdotto una nuova serie di sessioni Emerging Talent che forniscono una piattaforma per i colleghi per condividere i loro pensieri e prospettive.

Oltre a vincere il premio aziendale e la menzione speciale per Gardner, diversi altri dipendenti Stellantis sono stati premiati per il loro lavoro. Mark Pickles, ex Parts and Services Director, Stellantis UK, è stato riconosciuto postumo come Driver of Change in Diversity, Inclusion and Mentorship. Elena Vasciminno, Head of Marketing presso Leapmotor, e Laurène Daniel, Head of Marketing, Leasys, hanno vinto per il loro lavoro con Women of Stellantis in occasione della Giornata internazionale della donna. Max Bailly, Marketing Director, Peugeot UK, e Zoe Peacock, Head of Brand Communications and Experience, Peugeot UK, sono stati premiati per il loro lavoro con la comunità LGBTQ+.

Clare White è riconosciuta per aver dimostrato una leadership e un’innovazione eccezionali nel suo ruolo, in particolare attraverso i suoi sforzi per mettere in contatto Citroën con un pubblico più ampio e promuovere l’inclusività nel mercato automobilistico. White ha sostenuto le partnership con Big Issue e Sign Live e ha supportato l’iniziativa di Citroën per supportare i non udenti negli showroom, riflettendo il suo impegno per la responsabilità sociale e l’impegno della comunità. La partnership con British Sign Live è in atto nei rivenditori Citroën da tre anni per assistere la comunità dei non udenti.

Mark Tisshaw, Editor, Autocar, ha affermato: “Dal calibro delle candidature che abbiamo ricevuto e dalla portata e varietà delle iniziative in esse descritte, è chiaro che c’è un profondo apprezzamento per DEI in tutta la rete Stellantis. Questa è un’azienda che si propone di apportare un cambiamento tangibile e significativo e consente ai propri dipendenti la capacità e la libertà creativa di perseguire i propri obiettivi in ​​un modo che funzioni per loro, facilitando la creazione di programmi entusiasmanti e innovativi tra cui i programmi Together We Belong e Talent for All. Siamo estremamente colpiti dal lavoro in corso presso Stellantis e siamo entusiasti di ciò che verrà”.

Eurig Druce, amministratore delegato di Stellantis UK, ha affermato: “In Stellantis, aumentare la rappresentanza e incorporare iniziative DEI è fondamentale per noi ed è una fonte di potere con cui possiamo guidare il modo in cui si muove il mondo. In quello che è storicamente un settore difficile in cui le persone devono entrare, ci sforziamo di essere un’organizzazione inclusiva in tutte le nostre pratiche e attività. I ​​premi aziendali e individuali vinti qui sono la dimostrazione delle persone appassionate che abbiamo in Stellantis UK che vogliono apportare un cambiamento”.

Autocar Drivers of Change è l’evento gemello dell’iniziativa Great Women di Autocar e si tiene in collaborazione con Ennis & Co e la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). La cerimonia di premiazione si terrà presso la sede centrale della SMMT a Londra.