Stellantis UK accoglie oltre 1.000 rivenditori e dipendenti alla conferenza annuale

Stellantis UK ha tenuto la sua conferenza annuale al Manchester Central Convention Centre con una partecipazione record di oltre 1000 ospiti e dipendenti dei rivenditori che si sono riuniti per tre giorni per ascoltare i piani dettagliati per ciascuno dei nove marchi di veicoli del gruppo. Sono stati forniti anche aggiornamenti sull’organizzazione più ampia con sessioni mirate su Leasys (Leasing), Distrigo (distribuzione di ricambi) e Stellantis Financial Services.

I piani dettagliati per i nove marchi di Stellantis condivisi con i delegati

La conferenza ha anche segnato il debutto ufficiale nel Regno Unito del marchio completamente elettrico Leapmotor, che inizierà le vendite e le consegne in tutto il Regno Unito quest’anno tramite i rivenditori Stellantis. Damien Dally è stato confermato come brand director per Leapmotor nel Regno Unito, avendo ricoperto di recente la carica di amministratore delegato per Fiat & Abarth.

I delegati hanno potuto assistere a un ‘Mini-Motor Show’, con un’ampia esposizione di nuovi modelli. Tra questi, veicoli costruiti sulla nuova piattaforma Stellantis Smartcar, come la nuova Fiat Grande Panda, la Citroën ë-C3 e Opel Frontera. Tra le altre novità troviamo la DS No.8, Peugeot E-5008, l’Alfa Romeo Junior Veloce e la Jeep Avenger 4xe.

Eurig Druce, recentemente nominato Group Managing Director e Senior Vice-President per Stellantis UK, ha commentato: “Dopo quasi 25 anni trascorsi nell’azienda in cui ho iniziato come tirocinante, è stato un onore trovarmi di fronte ai nostri partner commerciali del Regno Unito questa settimana a Manchester in qualità di nuovo MD del Gruppo UK per illustrare come, insieme, porteremo avanti le nostre performance nel 2025.

“È stata anche una grande opportunità per ringraziare tutti i nostri partner rivenditori e i colleghi di Stellantis per i loro sforzi eccezionali in un mercato molto impegnativo nel 2024, portando i vantaggi dei veicoli elettrici a più clienti che mai e assicurando che Stellantis fosse uno dei pochi OEM nel Regno Unito a rispettare, solo attraverso le vendite, il mandato ZEV.

“Con oltre 1.000 ospiti provenienti da oltre 800 rivenditori in tre giorni, che hanno partecipato a oltre otto conferenze e un’area espositiva per i veicoli dei nostri nove marchi che occupava l’intera sala del centro congressi, la portata e la diversità di Stellantis erano evidenti. “Con l’arrivo di Leapmotor nel Regno Unito e il lancio di oltre dieci nuovi modelli di veicoli elettrici quest’anno, non vedo l’ora di visitare quanti più rivenditori possibili nel Regno Unito mentre lavoriamo insieme al passaggio del Regno Unito all’elettrico”.