Fiat Grande Panda: in arrivo versione dal prezzo low cost e una con motore più potente

Fiat Grande Panda è la grande novità di Fiat di questi ultimi mesi. Di recente l’auto è finalmente arrivata in Italia dopo una lunga attesa con l’apertura degli ordini e il listino prezzi ufficiali. Le prime consegne dovrebbero avvenire in aprile mentre lo sbarco in concessionaria è fissato per marzo per la versione elettrica e giugno per quella ibrida. Nel frattempo continuano ad arrivare novità che riguarda la sua gamma per il futuro.

Due nuove versioni in arrivo per Fiat Grande Panda

In particolare stanno facendo molto scalpore le dichiarazioni rilasciate dal CEO di Fiat Olivier Francois a Motortrend nei giorni scorsi. Il numero uno di Fiat ha ammesso che sono in fase di sviluppo altre due varianti di Fiat Grande Panda oltre a quelle già in commercio. La prima è una versione low cost con motore elettrico che dovrebbe costare meno di 20 mila euro e offrire circa 200 km di autonomia. Di questa versione si era già parlato in passato e di recente è stato confermato che anche la sorella Citroen C3 riceverà lo stesso modello che ci fornirà una sorta di anticipazione su quello che vedremo con la Grande Panda low cost.

La seconda versione della Fiat Grande Panda elettrica in arrivo, sarà dotata di una potenza maggiore rispetto al modello attuale pari a 136 cavalli invece dei 113 della versione attuale e si distinguerà per una maggiore autonomia, che le permterreà di raggiungere e superare i 400 km contro i circa 300 della versione attuale. Questa variante utilizzerà la stessa batteria presente in modelli come la Fiat 600, la Jeep Avenger e l’Alfa Romeo Junior. Di conseguenza, il prezzo di questa versione più potente sarà sicuramente più elevato, probabilmente aggirandosi intorno ai 29.000-30.000 euro, un incremento giustificato dalle prestazioni superiori e dalla maggiore autonomia.

Infine è stato confermato che si sta valutando se lanciare anche una versione 4X4 dato che si tratta di una variante che da sempre fa parte della storia di Panda e dunque pare molto probabile che alla fine anche questa versione possa arrivare ingrandendo ulteriormente la gamma di Fiat Grande Panda che in pochi mesi e limitatamente a pochi mercati ha già raccolto oltre 15 mila ordini.