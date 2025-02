Stellantis registra il suo miglior mese di gennaio come vendite dal 2018 in Messico

Stellantis in Messico ha riportato a gennaio 2025 la vendita di 7.062 unità, un aumento del 2% rispetto allo stesso mese del 2024. Si tratta del miglior mese di gennaio dal 2018. Il marchio leader come numero di vendite è stato Ram con 2.559 unità.

A gennaio 2025 Stellantis protagonista in Messico registrando il suo miglior gennaio dal 2018

“Iniziamo l’anno nel migliore dei modi superando quota 7 mila unità immatricolate. La nostra gamma di vetture e pickup continua crescere e ad affermarsi all’interno del mercato auto messicano grazie a prodotti con quelli che attualmente vantiamo, che ci hanno permesso di crescere in maniera impetuosa in segmenti dove fino a poco tempo fa non eravamo presenti. Per Jeep l’introduzione di nuovi modelli ci ha permesso di aumentare le nostre vendite. D’altra parte, veicoli come Peugeot Rifter e Dodge Attitude ci hanno permesso di aumentare le vendite nei diversi segmenti di più di quelle su cui contavamo”, ha dichiarato Antonio Camalich, Direttore delle vendite di Stellantis México.

Stellantis continua a mostrare una solida performance, con risultati positivi per i suoi brand. Alfa Romeo, in particolare, ha registrato 22 unità vendute, principalmente grazie al successo del modello Tonale PHEV, che si conferma una scelta vincente per chi cerca un SUV ibrido premium con possibilità di ricarica. Stellantis, attraverso Alfa Romeo, continua a proporsi come un attore di rilievo nel segmento dei veicoli ibridi.

Dodge ha ottenuto ottimi risultati, con un totale di 811 unità vendute. In particolare, la Dodge Attitude ha venduto 549 unità, seguita dalla Dodge Journey con 193 unità, mentre la Dodge Durango ha raggiunto 66 unità vendute. Stellantis si conferma protagonista nel mercato delle auto a grande cilindrata con modelli iconici come il Durango.

FIAT ha visto buoni numeri di vendita, con 563 unità totali. Tra i modelli, Fiat Pulse ha brillato con 232 unità vendute in Messico, seguita da Fiat Argo con 145 unità, Fiat Mobi con 93 unità e Fiat Fastback, che ha visto la vendita di altre 93 unità. Stellantis continua a rafforzare la sua presenza nei mercati globali con la sua offerta Fiat, che si distingue per la sua versatilità e accessibilità.

Il marchio Jeep ha ottenuto risultati notevoli, con un totale di 1.426 unità vendute. Jeep Compass ha registrato 326 unità, Jeep Renegade 282 unità, Jeep Wrangler 251 unità e Jeep Commander 231 unità. Stellantis ha saputo mantenere l’appeal di Jeep, con modelli che continuano a conquistare il mercato delle SUV. Jeep JT ha venduto 111 unità, mentre la Jeep Grand Cherokee ha raggiunto 216 unità vendute, e il Wagoneer ha chiuso con 9 unità.

Peugeot ha ottenuto un ottimo inizio di anno con 1.681 unità vendute, segnando un incremento del 33% rispetto al 2024, il miglior anno nella sua storia. Stellantis può essere orgogliosa di Peugeot, con modelli come la Peugeot 2008, la Peugeot Rifter e la Peugeot Manager che hanno ottenuto il miglior gennaio di sempre. La Peugeot 3008 ha visto un aumento delle vendite del 12%, consolidando ulteriormente la sua posizione nel mercato. Peugeot Partner e Peugeot Partner Rapid hanno mostrato buoni risultati, con rispettivamente 414 e 353 unità vendute.

Ram ha registrato vendite eccezionali, con 2.559 unità, un incremento del 53% rispetto al 2024, il miglior anno della sua storia. Ram 700 ha venduto 1.018 unità, segnando un incremento del 72%, mentre il Ram 1200, lanciato con successo, ha venduto 960 unità. Ram ProMaster ha registrato 78 unità vendute, mentre le versioni Heavy Duty e Light Duty hanno raggiunto rispettivamente 299 e 204 unità. Stellantis ha sicuramente consolidato la propria posizione anche nel segmento dei veicoli commerciali con Ram.