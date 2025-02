Stellantis protagonista al CIAS 2025

Concentrandosi sulla sostenibilità e l’innovazione, Stellantis è pronta a stupire al Canadian International AutoShow (CIAS) del 2025 con una straordinaria esposizione che include un entusiasmante percorso fuoristrada Jeep indoor, una gamma dinamica di veicoli elettrici di nuova generazione, potenti pick-up, test drive all’aperto di prima mano e molto altro. L’evento si svolge dal 14 al 23 febbraio 2025, presso il Metro Toronto Convention Centre di Toronto, Ontario. L’intera gamma degli iconici marchi nordamericani dell’azienda sarà presente allo stand nel North Building, con veicoli completamente nuovi ed esperienze immersive da non perdere.

Stellantis è al centro della scena al CIAS 2025 con un’ampia gamma di veicoli in esposizione

Il nuovo Ram 2500 del 2025 è un pickup pesante costruito sia per il lavoro che per il tempo libero, di notte e di giorno. Offre due opzioni di motore, il nuovo Cummins High-Output Turbo Diesel da 6,7 ​​litri con trasmissione TorqueFlite HD a otto velocità, che eroga 430 cavalli e un motore HEMI V-8 da 6,4 litri, che produce 405 cavalli. Con una capacità di traino fino a 16.606 chilogrammi, è costruito per gestire lavori difficili e terreni accidentati. Per il 2025, i pick-up Ram heavy-duty presentano griglie aggiornate con un design unico, a seconda del livello di allestimento selezionato.

Sono disponibili nuovi fari a LED premium, inclusi doppi proiettori bifunzionali, mentre i LED sono ora di serie. Gli interni presentano il più recente e avanzato sistema Uconnect di sempre con un touchscreen di infotainment da 14,5 pollici, un display per i passeggeri da 10,25 pollici e funzionalità di sicurezza avanzate come il cruise control adattivo e il Forward Collision Warning-Plus.

Il nuovissimo Ram 1500 RHO 2025 consolida Ram Truck come leader dei pickup fuoristrada del Nord America e il pick-up leggero più capace del segmento, alimentato dal nuovissimo motore Hurricane High Output (H/O) Straight-Six Turbo (SST) da 3,0 litri della famiglia Stellantis Hurricane Twin-turbo. Il propulsore dispone di 540 cavalli, offrendo un maggiore risparmio di carburante e meno emissioni, generando al contempo più cavalli e coppia rispetto al V-8 aspirato naturalmente e ai motori a sei cilindri potenziati nel segmento leggero.

In modello dispone inoltre di una capacità di traino massima di 3.801 chilogrammi un carico utile massimo di 689 chilogrammi e fino a 813 millimetri di guado. Come parte dell’approccio Core/Electric/Sport di Ram, Ram 1500 RHO amplia la gamma Sport light-duty che comprende già Warlock e Rebel. La nuovissima Jeep Wagoneer S completamente elettrica offre un design elegante e unico, efficienza aerodinamica, tecnologia all’avanguardia, capacità 4xe e credenziali prestazionali impressionanti. Come primo BEV globale del marchio Jeep, la Jeep Wagoneer S ha un’autonomia di oltre 480 km con una singola carica, eroga 600 cavalli, fornisce un tempo di accelerazione da 0 a 100 km orari fulmineo di 3,4 secondi.

Tra i veicoli elettrici, l’abitacolo incentrato sulla tecnologia offre il miglior spazio massimo utilizzabile sullo schermo della categoria di oltre 110 centimetri e numerose funzionalità di sicurezza e protezione, tra cui il sistema di telecamere con vista surround a 360 gradi, il rilevamento della sonnolenza del conducente e l’assistenza alla guida automatizzata. Per il divertimento dell’abitacolo, la Jeep Wagoneer S include anche dotazioni di serie premium come uno schermo passeggero anteriore esclusivo e un impianto audio McIntosh ad alte prestazioni con 19 altoparlanti e 1.200 watt.

Sempre a proposito di Stellantis, la nuovissima Dodge Charger made in Canada introduce la prima muscle car completamente elettrificata nella Dodge Brotherhood of Muscle. La Dodge Charger Daytona Scat Pack, la muscle car più veloce e potente al mondo, offre livelli di prestazioni SRT, raggiunge 0-100 km orari in 3,3 secondi e percorre il quarto di miglio in circa 11,5 secondi, con una potenza totale di 670 cavalli, mentre la Charger Daytona R/T eroga una potenza totale di 496 cavalli un aumento significativo delle prestazioni rispetto ai precedenti modelli Charger R/T. I modelli Charger Daytona completamente elettrici a due porte fanno parte della gamma multi-energia della Charger, che includerà modelli Charger Daytona completamente elettrici a quattro porte, nonché veicoli Dodge Charger Sixpack HO e Charger Sixpack SO alimentati a benzina.

Tornato a grande richiesta, Camp Jeep torna al CIAS per la terza volta, consentendo ai visitatori di partecipare a un’esperienza interattiva: un percorso fuoristrada artificiale Trail Rated in cui i conducenti professionisti di 4×4 consentono ai passeggeri di sperimentare le leggendarie capacità dei veicoli Jeep. Novità di quest’anno, il percorso sarà caratterizzato da Dual Turning Wedges. Gli ospiti sperimenteranno un’articolazione estrema mentre il veicolo percorre una coppia di cunei convessi lunghi 9 metri e alti 1,8 metri a 26 gradi. I cunei creano una curva a S e articolano il conducente e il passeggero da un lato all’altro.