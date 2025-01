In vendita la Dodge Charger usata per assistere gli aerei spia Lockheed U-2

Una Dodge Charger del 2015 è in vendita. La cosa, in una tela ordinaria, non farebbe certo notizia, perché si tratta di un modello piuttosto comune sull’altra sponda dell’Oceano. Qui, però, siamo al cospetto di un esemplare speciale, che suscita interesse mediatico e, forse, anche collezionistico. A fare la differenza ci pensa la storia che c’è dietro. La vettura offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti è stata utilizzata, infatti, per una missione straordinaria: assistere gli aerei spia Lockheed U-2 durante il decollo e l’atterraggio. Credo che questo basti a farne un esemplare fuori dai ranghi della normalità.

Ovvio che un mezzo del genere avesse delle modifiche specifiche, ma è stato il compito di servizio svolto negli anni ad esaltare la sua particolarità. La Dodge Charger in esame include degli esclusivi aggiornamenti, fatti per assecondare meglio lo specifico compito militare ad essa assegnato. Dispone di uno scarico ad alte prestazioni e di sospensioni riviste in funzione degli impieghi gravosi a suo carico.

La spinta di questa muscolosa berlina fa capo a un motore V8 HEMI da 5.7 litri di cilindrata che, nello specifico allestimento, mette sul piatto una potenza massima di 370 cavalli e una coppia di 535 Nm. Tale energia giunge alle ruote posteriori col supporto di una trasmissione automatica a cinque velocità. Esteticamente non si notano modifiche particolari. L’impressione è quella di trovarsi davanti ad una normale auto di pattuglia utilizzata dalla polizia statunitense, ma il quadro operativo è ben diverso.

Foto Cars & Bids

Come già scritto, questa Dodge Charger è stata utilizzata dall’aeronautica militare a stelle e strisce per assistere, nei decolli e negli atterraggi, il leggendario aereo spia Lockheed U-2, dandogli supporto in quelle fasi. Fra le modifiche, oltre a quelle già citate, anche l’introduzione di un parabrezza acustico, di un paio di radio Harris, di un faretto sul montante anteriore e di una barra luminosa a LED sul tetto. Il sistema di raffreddamento del motore è stato migliorato e c’è un contaore, per misurare anche nella prospettiva temporale il suo uso.

Al conducente il comfort regalato da un sedile regolabile elettricamente, in un abitacolo che miscela rivestimenti in tessuto e vinile. Tutti elementi che concorrono a dare specificità a questo esemplare, ma non sono le modifiche a produrre interesse nei suoi confronti. Qui, a fare la differenza ci pensano le missioni di servizio svolte nei sedimi aeroportuali della difesa USA, al servizio del Lockheed U-2 (battezzato “Dragon Lady”).

Stiamo parlando di uno dei più noti velivoli da ricognizione ad alta quota di tutti i tempi, equipaggiato con sofisticate apparecchiature video e fotografiche. Questo jet monoposto, usato anche per lo spionaggio elettronico, fece il suo primo volo il 1° agosto 1955. La sua entrata in servizio avvenne nel 1957. Con numerosi aggiornamenti è giunto ai nostri giorni, continuando a svolgere al meglio la sua missione, nei diversi scenari di guerra.

In tempi recenti, esattamente nel 2023, un pallone sonda spia cinese fu seguito da un Lockheed U-2 per diverso tempo prima di essere abbattuto (secondo quanto riportato dal New York Times). Magari, al decollo e al rientro, il jet statunitense fu assistito dalla “nostra” Dodge Charger, ora messa in vendita da Cars & Bids. Tra i punti di forza dell’auto offerta all’asta, la bassa percorrenza accumulata nei quasi 10 anni di servizio: solo 10.500 miglia, pari a circa 16.900 km.

Foto Cars & Bids

Fonte | Carscoops