Alfa Romeo: ecco quale potrebbe essere la grande sorpresa nei prossimi anni

Alfa Romeo nei prossimi anni rinnoverà la sua gamma con un nuovo modello ogni anno. Nel 2024 è arrivato Junior, il 2025 sarà l’anno della nuova Stelvio mentre poi nel 2026 sarà la volta della nuova Giulia. A seguire nel 2027 un SUV di segmento E per il grande ritorno del Bisicone in quella categoria. A seguire arriveranno altre auto tra cui la nuova generazione di Tonale che forse però potrebbe anche cambiare nome. Il CEO Santo Ficili di recente ha detto chiaro e tondo che la casa milanese punterà forte su SUV e crossover dato che a livello globale è questo che i clienti ormai desiderano. La stessa nuova Giulia, che inizialmente si pensava sarebbe stata una berlina coupè molto sportiva, invece avrà un assetto che ricorderà più da vicino quello di un crossover.

Nonostante la virata verso SUV e crossover qualche sorpresa per Alfa Romeo da qui al 2030 potrebbe anche esserci

Ovviamente queste dichiarazioni non hanno fatto molto piacere ai fan alfisti della vecchia guardia che avrebbero preferito vedere nella gamma della propria casa automobilistica preferita anche veicoli di altro tipo, come ad esempio una berlina compatta erede di Alfa Giulietta, una nuova MiTo, una Giulia in stile sedan fino ad una futura berlina coupè di grandi dimensioni di cui si era parlato fino a qualche tempo fa, ma che al momento non pare trovare riscontro nei futuri piani di rilancio del brand. Alfa infatti punta a diventare il marchio premium globale del gruppo Stellantis con una gamma di auto di caratura mondiale che possano avere mercato per via delle loro caratteristiche in ogni parte del mondo.

Alla fine se le cose andranno bene nei prossimi anni grazie ai nuovi SUV e crossover in arrivo non è da escludere che almeno una sorpresa da qui al 2030 possa anche arrivare per i fedeli fan alfisti che sognano il ritorno di auto mitiche in chiave moderna come Brera, GTV o Montreal che qui vi mostriamo in recenti render apparsi sul web realizzati da designer indipendenti. Ovviamente non possiamo escludere che si tratterà solo ed esclusivamente di auto in edizione limitata in stile nuova 33 Stradale, ma alla fine meglio che niente per mantenere viva la tradizione, la storia e il DNA della casa automobilistica del Biscione.