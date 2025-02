Citroën: il costruttore francese cresce a gennaio, in Italia

Il mese di gennaio appena conclusosi certifica ottimi riscontri, in termini di vendite in Italia, per Citroën. Secondo i dati elaborati da Dataforce, il costruttore francese di casa Stellantis vede un avvio di 2025 dominato da un valore positivo nel mercato Tricolore. Risulta maggiormente consolidata la presenza in Italia, così come si registra un incremento significativo del valore percentuale di quota di mercato.

È così che alla fine del mese di gennaio appena conclusosi, Citroën registra un incremento della quota id mercato pari ad +0,9% rispetto all’ultimo trimestre del 2024 introducendo un valore di quota pari al 4,3%. Molto interessanti risultano anche i dati provenienti dai modelli elettrici disponibili nell’attuale gamma del costruttore francese. A fine gennaio Citroën si piazza al secondo posto con una quota di mercato del 7,7%. Per quanto riguarda i veicoli venduti ai clienti privati la quota è pari al 5,3%, mentre il dato cresce dello 0,4% (rispetto all’ultimo trimestre dello scorso anno) nel caso dei veicoli commerciali fino ad un valore di quota pari al 5,4%.

La nuova Citroën C3 recita la parte del leone in tutte le motorizzazioni disponibili

Riferimento dell’intera gamma Citroën è sicuramente la nuova C3, così come la variante elettrica ë-C3. Il modello elettrico ha letteralmente dominato il suo Segmento di riferimento, mentre la variante a benzina rappresenta il modello più venduto in Italia con questa tipologia di motorizzazione. Si può parlare quindi di un vero e proprio successo che conferma le oltre 5,6 milioni di unità vendute da questo modello sin dal suo lancio del 2002. D’altronde parliamo di un modello sempre al passo con i tempi, col quale Citroën ha voluto da sempre rivoluzionare il mercato.

Dal punto di vista dell’elettrico, la C3 elettrica si inserisce in un filone in notevole espansione oggi. Parliamo di un modello bene equipaggiato che stabilisce nuovi ragionamenti da parte di Citroën in questo comparto di riferimento. La Citroën ë-C3 adotta un propulsore elettrico da 113 cavalli di potenza con batteria da 44 kWh e un’autonomia nell’ordine dei 440 chilometri percorribili, con una sola ricarica, nel ciclo urbano. In accordo con la possibilità offerta dalla ricarica rapida, si può ricaricare la batteria fino all’80% nel giro di circa 26 minuti. In questi ottimi riscontri sul fronte dell’elettrico a marchio Citroën, ben si inserisce anche la C4 elettrica che finisce al terzo posto nel suo Segmento di riferimento con un market share del 5,4%.