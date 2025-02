Opel ha un nuovo direttore del marketing in Austria

Dominik Tartler assume da subito la carica di nuovo direttore marketing di Opel in Austria. Si assume la responsabilità della strategia del marchio, della gestione dei prodotti e della comunicazione del marchio tradizionale di Rüsselsheim.

Nuovo direttore marketing di Opel Austria: Dominik Tartler assume la carica

“Siamo lieti di avere a bordo con effetto immediato Dominik Tartler, un esperto di marketing e automotive. “La sua forza innovativa e la sua competenza strategica faranno progredire ulteriormente Opel in Austria e la posizioneranno in modo ancora più forte”, spiega Judith Porstner, amministratore delegato di Opel Austria.

Dominik Tartler vanta una vasta esperienza nella gestione di marchi, prodotti, trasformazione ed elettromobilità. Dopo aver studiato presso l’Università di Economia e Commercio di Vienna, l’Università di Sydney e l’University College di Dublino, dove ha conseguito il Master in International Management presso la CEMS, nel 2014 questo nativo di Graz ha iniziato a lavorare nella gestione dei prodotti nel settore automobilistico. Dopo diversi incarichi presso FCA in Austria e Svizzera, dove è stato responsabile di vari modelli e come area manager, il suo percorso lo ha portato in FCA Germania e nel Product Team Fiat/Abarth. Dal 2023 è responsabile di tutti i marchi del mercato tedesco presso Stellantis Germania in qualità di e-Mobility Manager, prima di tornare in Austria.

Dominik Tartler si concentrerà sull’espansione dell’elettromobilità e sul rafforzamento della presenza del marchio tedesco. Con questa decisione relativa al personale, Opel invia un chiaro segnale di crescita e innovazione in Austria e rafforza la propria posizione in quel mercato automobilistico.