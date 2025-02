Stellantis semplifica la sua organizzazione

Stellantis da oggi adotta misure per semplificare la propria organizzazione in base ai cambiamenti comunicati a dicembre 2024. Queste misure consentono il giusto equilibrio tra responsabilità regionali e globali per consentire rapidità di decisione ed esecuzione. Queste mosse inoltre rafforzano ulteriormente l’impegno di Stellantis nell’ascoltare la voce del cliente e gettano le basi per una crescita rinnovata.

Nuove mosse di Stellantis volte a semplificare ulteriormente la sua struttura organizzativa

Grazie ad adeguamenti organizzativi mirati, le regioni dispongono ora di capacità decisionali ed esecutive locali migliorate per quanto riguarda la pianificazione e lo sviluppo dei prodotti, le attività industriali e commerciali, mantenendo al contempo il coordinamento con le funzioni globali dell’azienda per servire al meglio i propri clienti. Le attività software sono ora integrate in un’organizzazione Product Development & Technology, guidata da Ned Curic, che semplifica il processo di immissione sul mercato di prodotti e servizi innovativi per tutti i marchi in tutti i mercati in cui opera la Società.

Oltre al suo attuale ruolo di COO per le regioni americane, Antonio Filosa assume la leadership globale della Qualità, che è fondamentale per la promessa dell’azienda ai clienti. Affari aziendali e Comunicazione sono uniti per supportare al meglio il costante impegno dell’azienda con tutti i suoi stakeholder, sotto la guida di Clara Ingen-Housz. Viene creato un nuovo ufficio marketing, guidato da Olivier François, che raggruppa i responsabili del marketing dei marchi per supportare al meglio i marchi, in particolare attraverso la pubblicità, gli eventi globali e le sponsorizzazioni.

Ulteriori cambiamenti nella leadership includono: Bob Broderdorf viene nominato responsabile del marchio Jeep. Alain Favey entra a far parte di Stellantis e viene nominato responsabile del marchio Peugeot. Xavier Peugeot viene nominato alla guida del marchio DS Automobiles. Anne Abboud viene nominata responsabile dell’unità veicoli commerciali Pro One di Stellantis.

Il presidente di Stellantis John Elkann ha affermato: “Sulla base dei cambiamenti apportati a dicembre, gli annunci di oggi semplificheranno ulteriormente la nostra organizzazione e aumenteranno la nostra agilità locale e il rigore di esecuzione. Non vediamo l’ora di guidare la crescita offrendo ai nostri clienti una scelta ancora più ampia di grandi veicoli a combustione, ibridi ed elettrici”.

Come annunciato a inizio dicembre 2024, il processo di nomina del nuovo Amministratore Delegato permanente è in fase avanzata, gestito da un Comitato Speciale del Consiglio di Amministrazione e si concluderà entro la prima metà del 2025.