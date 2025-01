Stellantis annuncia 1.500 nuove assunzioni in Brasile

Stellantis ha annunciato oggi, in una conferenza stampa tenuta dal presidente della società per il Sud America, Emanuele Cappellano, 1.200 assunzioni a Minas Gerais e 300 a Rio de Janeiro. I nuovi dipendenti arrivano per soddisfare le richieste in diverse aree del Complesso Automotive di Betim, compreso il powertrain, nelle unità di Itaúna e Teksid, oltre al Complesso Automotive di Porto Real.

Con questa iniziativa, Stellantis vuole attrarre nuovi talenti per guidare lo sviluppo di una mobilità sostenibile, sicura e accessibile, distinguendosi come protagonista nella tecnologia e nell’innovazione.

Stellantis richiede sempre più professionisti che guidino lo sviluppo di una mobilità sostenibile, sicura e accessibile

“Continuiamo il ciclo virtuoso che abbiamo avviato negli ultimi anni in Brasile e Sud America. Nel 2024 abbiamo raggiunto diversi record di vendite, produzione, esportazioni e consolidato la nostra leadership assoluta nel mercato sudamericano. Con un futuro promettente per i prossimi anni, in cui avremo a disposizione i 32 miliardi di R$ di investimenti annunciati per la regione, accoglieremo con soddisfazione i nuovi dipendenti che si uniranno al nostro team in Sud America. Insieme avremo un tanto lavoro da portare avanti e nuovi motivi per festeggiare”, sottolinea Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis per il Sud America.

Nel periodo tra il 2025 e il 2030, con gli investimenti record annunciati per Brasile e Sud America, verranno lanciati 40 nuovi prodotti e 8 powertrain. Stellantis continuerà a implementare la tecnologia Bio-Hybrid nei suoi prodotti, come è avvenuto con Fiat Pulse e Fastback Hybrid, i primi veicoli del marchio a ricevere la tecnologia. Le risorse verranno utilizzate anche per sviluppare tecnologie innovative lungo tutta la filiera automobilistica, oltre a creare nuove opportunità di business strategico.

Le posizioni aperte per Minas Gerais e Porto Real saranno disponibili sul sito https://stellantis.empregare.com/pt-br/, che viene anche regolarmente aggiornato con opportunità per tutte le fabbriche e gli uffici Stellantis in Sud America.

Alla fine dello scorso anno, Stellantis ha annunciato un investimento di 385 milioni di dollari nell’Automotive Hub di Cordoba per produrre una famiglia di prodotti, componenti e un nuovo motore. Ora, l’azienda conferma che Fiat Titano sarà uno dei modelli prodotti in Argentina, arrivando sul mercato nei prossimi mesi come il primo pick-up prodotto da Stellantis nel paese.

Si tratta di una pietra miliare per la produzione locale in Argentina, con un prodotto che rientra in uno dei segmenti più competitivi del mercato. Questo movimento rafforza l’impegno di Stellantis nel Paese, dove l’azienda mantiene la leadership ed è sempre più preparata a progettare, sviluppare e produrre veicoli per diversi marchi, espandendo e aggiungendo valore al business e rispondendo alle esigenze dei clienti.