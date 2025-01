Leasys UK nomina Shane Coomber nuovo amministratore delegato

Leasys UK ha annunciato la nomina di Shane Coomber come nuovo Amministratore Delegato, con effetto a partire dal 1° febbraio 2025. Shane, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di Direttore Marketing di Leasys UK, riceve questa promozione in concomitanza con il raggiungimento di un traguardo significativo: 30 anni di carriera all’interno del Gruppo Stellantis, precedentemente noto come Groupe PSA.

Leasys UK promuove Shane Coomber da Direttore Marketing a Direttore Generale

La sua esperienza professionale ha avuto inizio in posizioni operative, per poi evolversi verso responsabilità più ampie, tra cui la gestione della sottoscrizione, il coordinamento dei servizi ai concessionari e la guida del UK Retailer Customer Services Team. Nel corso degli anni, Shane ha ricoperto con successo incarichi di rilievo, tra cui quello di Operations Director e Commercial Director di Free2Move UK, prima di assumere la posizione di Marketing Director di Leasys UK a partire da aprile 2023. Con questa nuova nomina, Shane prende il posto di Matthew Boswell, che ha guidato Leasys UK come Amministratore Delegato dall’aprile 2023, in seguito alla fusione con Free2Move Lease.

Shane Coomber, amministratore delegato di Leasys UK, ha affermato: “Sono onorata di assumere il ruolo di amministratore delegato in questo periodo incredibilmente emozionante. Leasys UK non è solo all’avanguardia nel leasing operativo, ma anche un partner chiave nell’aiutare i nostri clienti a gestire le transizioni relative all’elettrificazione e alla modernizzazione della flotta. Sarà un privilegio guidare il team, che si è costruito una meritata reputazione di eccellenza operativa e reattività alle esigenze dei clienti e ha affermato Leasys UK come fornitore affidabile e fidato per le flotte commerciali in tutto il paese”.

Sebastiano Fedrigo, Head of G3 Markets & Business Development (UK, Germany & Portugal) presso Leasys, ha affermato: “Nell’ultimo anno, la nostra società ha continuato ad andare di bene in meglio e il nostro ringraziamento va a Matthew per il suo ruolo fondamentale in questi successi. Shane sta assumendo il ruolo di Managing Director mentre l’azienda continua a creare slancio come fornitore di leasing operativo preminente del paese. Porta un’esperienza e una conoscenza senza pari alla posizione ed è perfettamente posizionata per guidare il marchio nella sua prossima fase di crescita”.