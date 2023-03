Stellantis annuncia la fusione tra Leasys e Free2move Lease

A seguito degli accordi vincolanti firmati nel primo semestre del 2022, Leasys e Free2move Lease consolideranno le loro attività per dare vita a una nuova società di mobilità specializzata nel leasing operativo multimarca, di cui Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance acquisiranno ciascuno il 50% delle quote azionarie.

La nuova organizzazione societaria è stata annunciata da Philippe de Rovira – Chief Affiliates Officer di Stellantis, e Stéphane Priami – Vice Direttore Generale di Crédit Agricole S.A. responsabile dei Servizi Finanziari Specializzati e CEO di Crédit Agricole Consumer Finance.

Stellantis: Leasys e Free2move Lease daranno vita a una nuova società

A partire dalla data di chiusura prevista per la prima metà del 2023, Richard Bouligny sarà il nuovo presidente della NewCo mentre Rolando D’Arco ne assumerà la guida in qualità di CEO. Riporteranno Arnaud de Lamothe – Commercial Deputy CEO – e Antoine Delautre – Finance Deputy CEO.

Il nuovo player della mobilità, che partirà con una flotta di circa 828.000 veicoli, sarà operativo in 11 paesi e lavorerà con tutti i brand di Stellantis, oltre ad avere un approccio multimarca. La missione della nuova società sarà quella di diventare leader europeo nei servizi di mobilità con un obiettivo di un milione di veicoli in flotta entro il 2026.

Tutti i membri nel dettaglio

Richard Bouligny si è laureato alla Paris School of Business (Master in Finanza) ed è approdato nel gruppo RCI Bank and Services nel 1990. Nel 2006 è stato nominato Managing Director di DIAC Location-Overlease (società di noleggio e gestione parco auto).

Nel 2009 è diventato Managing Director di RCI Bank and Services in Italia, per poi diventare, nel 2013, Managing Director di DIAC (RCI France). Nel 2015 è stato nominato CEO di RRG (Renault Retail Group), la filiale di distribuzione automobilistica di Renault in Europa, mentre nel 2018 ha assunto la carica di Direttore Commerciale del Gruppo Renault in Europa.

Bouligny è entrato a far parte di Crédit Agricole Consumer Finance nell’aprile 2020. È Group Deputy CEO – Automotive and Mobility di Crédit Agricole Consumer Finance.

Rolando D’Arco, da dicembre 2021, è CEO di Leasys SpA. Si è laureato in Economics and Business presso l’Università L.U.I.S.S. di Roma e ha frequentato un programma MBA presso lo STOA. Dopo una prima esperienza in Nissan Finanziaria Italia, nel 1998 è entrato nel Gruppo Fiat Chrysler Automobiles (ora Stellantis), dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità in Italia e all’estero nell’ambito dei Servizi Finanziari e di Mobilità.

Dal 2003 al 2008 è stato prima Responsabile Marketing e Vendite e poi General Manager di Savarent SpA, società del Gruppo operante nel settore del noleggio a lungo termine. Successivamente, si è trasferito in Portogallo dove è stato Country Manager e CEO di FGA Capital Portugal fino al 2011, fino quando è tornato in Italia per diventare Sales and Marketing Director di Leasys SpA.

Tra il 2015 e il luglio 2020 ha lavorato in Francia come Country Manager e Managing Director di FCA Capital France. Nel luglio 2020 ha assunto il ruolo di Responsabile dei mercati europei e del Business Development di FCA Bank.

Arnaud de Lamothe è attualmente alla guida di Free2move Lease. Si è laureato all’Université Paris II Panthéon Assas in diritto societario e tributario e ha conseguito un MBA presso l’Institut Supérieur de Management.

Entrato nel Groupe PSA, dopo una prima esperienza in Renault, ha ricoperto vari ruoli di crescente responsabilità a partire dal 1995 in qualità di Business Leader del dipartimento commerciale di Citroën per poi passare alla divisione Citroën Partner come Responsabile commerciale B2B nel 1998.

Nel 2000 è stato nominato Vice Direttore Regionale di Citroën Francia e nel 2001 Direttore Generale di Citroën Croazia. Nel 2004 è entrato a far parte della divisione europea Citroën come Responsabile per il Benelux e il Portogallo. Dal 2005 ha assunto il ruolo di General Director di Citroën per i Paesi Bassi e di Business Director nella rete vendite e finanziamenti B2b di Crédipar e Citroën.

Nel 2011 è stato nominato Vice Direttore Generale di Citroën Cina e alla fine dell’anno Direttore Marketing e Comunicazione di Citroën. Dal 2014 è stato Direttore per l’Europa di Citroën e DS Trade e nel 2017 è entrato in Bank PSA Finance in qualità di Vice Direttore Generale.

Antoine Delautre ha iniziato la sua carriera nel 1998 presso il Crédit Agricole CIB, nelle divisioni di credit risk, project finance e coverage in Asia. Dal 2003 al 2019 ha ricoperto diverse posizioni all’interno del Gruppo Renault. Quindi, dopo essere entrato nella divisione performance control di RCI Banque, nel 2005 è stato nominato CFO di RCI Financial Services Korea.

Nel 2008 è diventato CFO della filiale italiana di RCI Banque. Nel 2013 è entrato a far parte del Gruppo Renault come Project Director performance controllo e nel 2014 è stato nominato Chief of Staff CFO ed EVP del Gruppo Renault. Nel 2016 è approdato nel Renault Retail Group in qualità di CFO. Dal 2018 al 2019 è stato VP, Accounting and Performance Control di RCI Banque.

Inseguito è diventato Cross-Functional Risk Director presso il Crédit Mutuel Arkéa, prima di entrare in Carrefour Banque nel 2020, in qualità di Deputy CEO e CFO del Gruppo. Infine, Delautre ha conseguito un MBA presso la ESSEC Business School.