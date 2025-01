Nuova Giulia Carabinieri: la concept di TDA fa sognare

Nuova Giulia Carabinieri è l’ultima creazione dell’architetto e designer Tommaso D’Amico che nel suo canale di YouTube ha pubblicato un video in cui mostra la propria inedita interpretazione della vettura della casa milanese pensata appositamente per l’Arma, presentata in un concept che esalta l’aggressività e la sportività della berlina del Biscione, adattandola a quelle che sono le esigenze dell’Arma. L’auto si distingue per un design imponente e dinamico, che unisce eleganza e robustezza, elementi essenziali per un veicolo destinato alle forze dell’ordine. Gli interni sono all’avanguardia, con una dotazione tecnologica di ultima generazione.

Nuova Giulia Carabinieri: un concept futuristico tra potenza e innovazione

Per quanto riguarda la motorizzazione, il progetto di Tommaso D’Amico relativo alla nuova Giulia Carabinieri ipotizza la presenza di un motore 2.2 Turbo benzina da 250 CV AT Q4, abbinato alla trazione posteriore (RWD), con possibili versioni BEV e PHEV in futuro. Il prototipo di questo video che vi mostriamo qui sotto è stato equipaggiato con cerchi Alfa da 19 pollici, una caratteristica che inevitabilmente enfatizza il carattere sportivo della vettura.

La livrea della nuova Giulia Carabinieri in questo video di Tommaso D’Amico riprende i classici colori dell’Arma dei Carabinieri, con le iconiche bande rosse e saette, mantenendo il legame con la tradizione e il prestigio delle auto di servizio. Un’interpretazione moderna che coniuga prestazioni, tecnologia e identità istituzionale, immaginando il futuro dei veicoli operativi delle forze dell’ordine.

A giudicare dalle ultime notizie che arrivano dalla Francia a proposito di quello che sarà lo stile della nuova Alfa Romeo Giulia sarà assai difficile che la nuova Giulia Carabinieri possa assomigliare al modello che vi proponiamo in queste immagini, dato che sembra ormai assai probabile che la seconda generazione del modello finirà per avvicinarsi come stile ad un crossover. A giudicare da queste immagini è un vero peccato.