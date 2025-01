Alfa Romeo: ecco come sarà la sua gamma alla luce delle ultime novità trapelate

Nei giorni scorsi alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa francese dal nuovo numero uno di Alfa Romeo, il CEO Santo Ficili hanno fatto maggiore chiarezza sul futuro della casa automobilistica milanese. Innanzi tutto è stato confermato che a differenza di quanto ipotizzato dagli stessi dirigenti del Biscione in passato non si punterà solo sulle auto elettriche ma ci sarà ancora spazio per i motori termici nella futura gamma del brand almeno fino al 2030.

Ecco come dovrebbe cambiare la gamma di Alfa Romeo nei prossimi anni alla luce di quanto trapelato

Poi sono stati chiariti anche alcuni dettagli relativi a quali auto arriveranno e come saranno. Ad esempio è stato escluso categoricamente l’arrivo di una nuova Alfa Romeo Giulietta o comunque di una sua erede con Ficili che ha detto chiaramente che in quel segmento di mercato il Biscione punterà forte su Tonale.

Dunque entro la fine del 2025 debutterà la nuova Alfa Romeo Stelvio che qui vi mostriamo in un celebre render di Alessandro Masera, e fin qui non ci sono sorprese. Invece il 2026 sarà l’anno della nuova Alfa Romeo Giulia che però secondo quanto confermato da Ficili subirà un profondo cambiamento di stile con una nuova carrozzeria che avvicinerà la berlina al mondo dei crossover. Il 2027 sarà invece l’anno del ritorno del Biscione nel segmento E con un grande SUV fratello maggiore di Stelvio e per il momento ancora senza nome con il quale la casa milanese proverà finalmente a sfondare in maniera definitiva nel mercato auto degli Stati Uniti.

Quello che accadrà dal 2028 in poi non è molto chiaro. Si ipotizza una nuova generazione per il SUV Tonale e forse una berlina coupè di grandi dimensioni dato che la nuova Giulia come detto in precedenza assomiglierà più ad un crossover che all’attuale modello come avrebbe detto a L’Argus nei giorni scorsi Santo Ficili. Insomma una cosa pare certa e cioè che i SUV avranno un ruolo predominante nella gamma del brand premium di Stellantis che punta a vendere e a conquistare quote di mercato e dunque inevitabilmente dovrà accontentare i gusti del pubblico che ormai in tutto il mondo chiedono SUV.