Nuova Alfa Romeo Giulia: ecco come viene immaginata in un video

Nuova Alfa Romeo Giulia sta facendo parlare molto di se nelle ultime ore in seguito ad alcune voci giunte dalla Francia secondo cui lo stesso CEO del Biscione Santo Ficili avrebbe ammesso un grosso cambio di design per il modello con la sua seconda generazione che vedremo nel corso del 2026. A quanto pare l’auto avrà uno stile più vicino a quello di un crossover piuttosto che a quello di una berlina anche se questa notizia a dire il vero ha destato numerose perplessità e dubbi.

Nuova ipotesi dal web a proposito di quello che sarà il design della nuova Alfa Romeo Giulia nel 2026

Nel frattempo però sul web continuano le ipotesi di designer indipendenti che provano ad ipotizzare secondo loro quale potrebbe essere l’aspetto finale della nuova Alfa Romeo Giulia. E’ questo il caso del designer e architetto Tommaso D’Amico che sul suo canale di YouTube nelle scorse ore ha pubblicato un video in cui ipotizza la sua personalissima interpretazione di come potrebbe essere la prossima generazione della berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione.

Questa non è la prima volta che il designer ipotizza l’aspetto della futura Giulia. Nel corso degli anni e dei mesi D’Amico ha perfezionato la sua ipotesi che tiene conto ovviamente anche delle ultime novità in tema di design introdotte da Alfa Romeo pur rimanendo fedele allo stile del modello attuale il cui design è stato spesso premiato e elogiato da appassionati e addetti ai lavori.

Come quasi sempre accade nei suoi render D’Amico non si è limitato ad immaginare l’esterno dell’auto ma ha anche mostrato come potrebbe cambiare il suo abitacolo e ha pure azzardato un’ipotesi intrigante per quanto riguarda il motore prevedendo che l’auto possa avere nella sua gamma anche una versione con motore motore 2.0 TURBO benzina da 200 CV. Ricordiamo che la nuova Alfa Romeo Giulia sarà prodotta su piattaforma STLA Large presso lo stabilimento Stellantis di Cassino dove arriverà circa un anno dopo la nuova Alfa Romeo Stelvio.