Stellantis: ecco quali sono stati i tre errori più gravi di Carlos Tavares secondo un noto giornalista francese

Carlos Tavares, durante la sua gestione di Stellantis, avrebbe commesso diversi errori strategici, molti dei quali cruciali, secondo un rinomato giornalista economico francese. Christine Kerdellant, una giornalista di spicco e autrice, esperta nell’analisi delle dinamiche aziendali e gestionali, ha approfondito queste criticità nel suo ultimo lavoro. Kerdellant, che ricopre il ruolo di caporedattrice della rivista francese “L’Express”, è nota per le sue opinioni incisive sulle figure di rilievo nel mondo degli affari. In un recente articolo, Kerdellant ha esaminato le problematiche legate alla leadership di Tavares, ex CEO di Stellantis, che è stato rimosso dal suo incarico nel dicembre 2024, analizzando in particolare le scelte che hanno condotto l’azienda a difficoltà strategiche.

Christine Kerdellant, nota giornalista, ha indicato quali sono stati i tre errori più gravi di Carlos Tavares alla guida di Stellantis

Christine Kerdellant, nel suo analisi della gestione di Carlos Tavares, sottolinea vari errori strategici che hanno indebolito Stellantis. Il primo grande errore di Tavares, secondo la giornalista, è stato il mancato focus sul mercato statunitense, che storicamente era il più redditizio per l’azienda. Alla fine del 2023, Stellantis si trovava con un eccesso di scorte, mentre i concorrenti offrivano sconti per stimolare la domanda in un mercato in calo. Nonostante ciò, Tavares ha scelto di mantenere margini elevati, indebolendo così la posizione di Stellantis e dei suoi concessionari. Inoltre, la gestione instabile della regione, a causa della partenza del COO Mark Stewart e della rapida sostituzione, ha generato confusione e limitato la capacità dell’azienda di adattarsi alle condizioni di mercato in continuo cambiamento.

Il secondo errore di Carlos Tavares, secondo Kerdellant, è stata la sua ossessione per la riduzione dei costi. Se inizialmente la sua strategia ha portato a buoni risultati, nel lungo periodo la priorità data ai risparmi immediati ha danneggiato gli investimenti in innovazione e marketing, con conseguente perdita di interesse da parte dei clienti per i veicoli Stellantis.

Infine, un altro grave errore è stato il mancato sfruttamento del mercato cinese. Carlos Tavares ha ereditato una solida posizione in Cina grazie alla partnership con Dongfeng, ma conflitti con i partner cinesi e la carenza di investimenti nelle operazioni locali hanno ridotto significativamente la presenza di Stellantis in quel mercato strategico.