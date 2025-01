Alfa Romeo cambia idea, i motori a benzina restano

Gli ambiziosi obiettivi legati ai veicoli elettrici (EV) nel settore automobilistico sembrano vacillare uno dopo l’altro, come tessere di un domino che cadono una a una. L’ultimo marchio a fare un passo indietro rispetto al suo piano originale di abbandonare i motori a combustione è Alfa Romeo. Il celebre marchio del Biscione, che come sappiamo fa parte del gruppo Stellantis, aveva inizialmente previsto di diventare completamente elettrico in Nord America e in Europa entro il 2027, ma ora ha rivisitato la sua strategia. Il nuovo piano prevede un approccio “multi-energia”, con una gamma che includerà veicoli a benzina, elettrici e ibridi plug-in.

Inizialmente Alfa Romeo aveva deciso di passare all’elettrico dal 2027 ma i piani sono cambiati

Secondo Automotive News, durante il NADA Show, Chris Feuell, capo di Alfa Romeo North America, ha spiegato che richiedere ai concessionari di vendere solo auto elettriche nei prossimi anni sarebbe troppo restrittivo. Con 110 concessionari nella rete statunitense, sarebbe difficile per loro sopravvivere con una selezione di soli BEV. Alfa Romeo sta già affrontando sfide significative, con una flessione delle vendite negli Stati Uniti del 19% lo scorso anno, fermandosi a sole 8.865 unità.

È interessante notare che quando Alfa Romeo aveva annunciato inizialmente l’intenzione di passare esclusivamente agli EV in Nord America, il piano comprendeva anche l’adozione di una strategia simile per l’Europa allargata e la Cina. Tuttavia, al momento non è chiaro se l’obiettivo di diventare completamente elettrica entro il 2027 sarà ancora valido per queste regioni. Recentemente, l’ex CEO Jean-Philippe Imparato ha suggerito che Alfa Romeo potrebbe continuare a offrire una gamma di motori più ampia, mantenendo i motori a combustione per un lungo periodo, qualora la domanda da parte dei consumatori lo richieda.

Imparato ha inoltre dichiarato che il nuovo CEO, Santo Ficili, ha la “flessibilità” di lanciare versioni con motore a combustione interna (ICE) delle future sostituzioni di Giulia e Stelvio. I due modelli saranno sviluppati sulla piattaforma STLA Large, una piattaforma versatile progettata per ospitare sia motori a benzina che elettrici, come dimostrato dal caso della Dodge Charger. Il nuovo SUV dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine di quest’anno, mentre la berlina seguirà nel 2026.