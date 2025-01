Stellantis: in Borsa chiedono a gran voce la nomina immediata del nuovo CEO

Il 26 febbraio saranno annunciati i dati finanziari di Stellantis per il 2024, segnando la conclusione del periodo sotto la guida di Carlos Tavares. Entro quella data, si prevede che John Elkann possa svelare il nome del nuovo amministratore delegato, un momento ideale per farlo. Sebbene Elkann abbia fissato giugno come termine per la nomina, all’interno dell’azienda si sta cercando di accelerare i tempi, spinti anche dalle richieste di analisti e banche d’affari.

Entro il 26 febbraio è probabile che Stellantis possa annunciare il nuovo CEO

Barclays ha sottolineato come l’incertezza riguardo alla successione possa generare volatilità nel breve termine, nonostante la positiva valutazione da parte degli investitori per l’uscita di Tavares e la fiducia nella reputazione di Elkann. Tra i candidati, Antonio Filosa, responsabile delle attività di Stellantis negli Stati Uniti, sembra essere il favorito. Recentemente ha incontrato Elkann per discussioni cruciali sugli impianti produttivi e per il futuro delle operazioni americane, tra cui investimenti significativi in vari Stati, come l’Illinois.

La visita di Elkann negli Stati Uniti ha probabilmente avuto lo scopo di testare direttamente le sue capacità nel gestire i rapporti e consolidare l’autorevolezza del gruppo. Gli Stati Uniti, mercato cruciale per Stellantis, non possono più affrontare difficoltà strategiche o operative. Filosa, in un messaggio ai dipendenti, ha sottolineato l’incontro tra Elkann e Donald Trump, enfatizzando l’importanza dell’impegno dell’amministrazione americana nel settore automobilistico, a beneficio dell’occupazione.

Inoltre, ha ribadito l’intenzione di proseguire la tradizione centenaria di Stellantis negli Stati Uniti, puntando su un rafforzamento della produzione e della forza lavoro. Filosa ha anche chiuso positivamente i conti con il sindacato Uaw, che aveva criticato Tavares in passato. Il riavvicinamento con il governo italiano, dopo le difficoltà legate ai piani di Tavares, è ora una priorità, e presto si conoscerà la data dell’audizione di Elkann alla Camera, come promesso al presidente Fontana.