Ferrari 296 GTB: la prova di Ben Collins “The Stig” sulle strade di Maranello e dintorni | Video

La Ferrari 296 GTB è stata condotta da Ben Collins sulle strade collinari alle porte di Maranello. Qui il pilota e personaggio televisivo inglese, che per anni ha interpretato “The Stig” nella fortunata serie televisiva di Top Gear, ha potuto apprezzarne la magia. Due le domande principali cui ha voluto fornire una risposta: questa è una delle migliori “rosse” dell’era moderna? Nasconde qualche difetto significativo? Per scoprirlo, non vi resta che guardare il video, dopo aver fatto un breve ripasso delle doti principali di questa magnifica supercar del “cavallino rampante”, presentata nel 2021.

La Ferrari 296 GTB è un’auto sportiva dai contenuti ingegneristici all’avanguardia. Con lei ha preso forma un cambio di passo nella produzione del marchio, non solo in termini di evoluzione tecnologica, ma anche per la diversa architettura propulsiva. Al posto del classico V8 delle berlinette a motore posteriore centrale di accesso alla gamma del marchio, qui c’è un V6 biturbo ibrido, che si riallaccia idealmente a quello della vecchia Dino 246, ma in un quadro molto più sofisticato. La cilindrata dell’unità termica è di 3.0 litri.

Screen shot da video YT Ben Collins Drives

Il flusso delle sue alchimie meccaniche produce sonorità da sogno, imparentate con quelle delle sorelle V12. Il sound è nettamente migliore di quello della F8 Tributo, nonostante il minore frazionamento. All’energia del cuore a scoppio si somma quella dell’unità elettrica, per una potenza combinata di 830 cavalli, esercitati su un peso di 1470 chilogrammi, che non sono troppi per un’auto ibrida di questa stazza. I riflessi sono molto positivi sul quadro prestazionale, con cifre al vertice, solo parzialmente illustrate dall’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2.9 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.3 secondi.

Qui è l’eccellenza dell’handling a fare la differenza, anche perché si coniuga a un piacere di guida di riferimento. Al top anche la punta velocistica, che si inoltra nel territorio dei 330 km/h. Molto pulita l’esecuzione stilistica della Ferrari 296 GTB, che non si concede inutili fronzoli. I progettisti hanno badato, nel modo più puro, alla migliore miscela fra eleganza, sportività ed efficienza termica ed aerodinamica. Molto riusciti i rimandi alle forme della 250 Le Mans, che emergono nella parte posteriore: la migliore di questa “rossa”. Volete sapere cosa ne pensa “The Stig”? Non vi resta che guardare il video. Buona visione.