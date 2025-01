Ferrari, l’arrivo di Lewis Hamilton e l’ingresso in “una nuova era”

L’avventura di Lewis Hamilton con la Ferrari è ufficialmente iniziata il 1° gennaio, ma la sua prima visita ufficiale da pilota agli stabilimenti di Maranello si è svolta solo due giorni fa, il 20 gennaio, un momento che ha subito catturato l’attenzione dei fan e inondato i social di immagini e video storici.

Per l’occasione, il sette volte campione del mondo si è presentato con un raffinato completo nero, posando davanti all’iconica casa di Enzo Ferrari, situata nella piazza dedicata a Michael Schumacher, il pilota più vincente nella storia della Scuderia. Al suo fianco, una Ferrari F40, la sua preferita fra i leggendari modelli del Cavallino Rampante. Dopo la sessione fotografica, Hamilton ha incontrato il team dirigenziale della Ferrari e ha iniziato un intenso programma di familiarizzazione, volto a conoscere in profondità i reparti, i processi e la filosofia di lavoro della squadra.

“Ci sono giorni che sai resteranno per sempre nella memoria. Oggi, il mio primo giorno da pilota Ferrari, è uno di quelli,” ha dichiarato Hamilton. “Ho raggiunto traguardi che non avrei mai sognato, ma una parte di me ha sempre desiderato vestire di rosso. Ora quel sogno si realizza.”

Oggi, il 22 gennaio, Hamilton è salito per la prima volta a bordo di una Ferrari sul circuito privato di Fiorano. Nonostante una fitta nebbia, ha completato i suoi primi giri con la SF-23, la vettura del 2023, acquisendo familiarità con le caratteristiche tecniche e gli impianti delle auto Ferrari, mentre la vettura del 2025 è ancora in fase di sviluppo.

Questo test rientra nelle sessioni autorizzate dalla FIA per provare auto di stagioni precedenti. Decine di tifosi si sono riuniti per ammirarlo al volante con la classica tuta rossa. Il programma pre-stagionale di Hamilton è fitto di impegni. Il 18 febbraio, lui e il compagno Charles Leclerc saranno protagonisti dell’evento ufficiale di lancio della stagione di Formula 1 a Londra. Il 19 febbraio, a Maranello, verrà svelata la nuova monoposto, con entrambi i piloti impegnati in una giornata dedicata alle riprese ufficiali.

Il primo vero banco di prova sarà dal 26 al 28 febbraio, nei test precampionato in Bahrein, dove Hamilton e Leclerc condivideranno il lavoro di sviluppo. Questo appuntamento offrirà un’indicazione chiave del potenziale della Scuderia Ferrari nella sfida per il titolo 2025. Con l’arrivo di Hamilton, d’altronde, si apre una nuova era per la Ferrari. Grazie al suo straordinario talento, alla sua esperienza e alla sua determinazione, la Scuderia spera di tornare ai vertici della Formula 1.