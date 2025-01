Nuova Alfa Romeo Giulia: elettrica di nascita, ma l’ibrida sorprenderà

La nuova Alfa Romeo Giulia farà il suo debutto ufficiale nella primavera del 2026. Tuttavia, già nel corso del 2025, che sta per iniziare, avremo sicuramente nuove e importanti rivelazioni riguardo alle caratteristiche della tanto attesa seconda generazione della celebre berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione.

A breve si attendono notizie importanti a proposito della nuova Alfa Romeo Giulia

La nuova Alfa Romeo Giulia, che vi mostriamo qui in un recente e ben riuscito render, sarà un modello di importanza cruciale per il futuro della casa automobilistica milanese. Come abbiamo scritto in più occasioni, Alfa Romeo ambisce a diventare, nel giro di qualche anno, il vero e unico brand premium globale di Stellantis. Questo obiettivo è particolarmente significativo considerando che DS Automobiles e Lancia operano esclusivamente in Europa, mentre Maserati rientra nel segmento delle auto di lusso.

La nuova Alfa Romeo Giulia rappresenterà la vera essenza della casa milanese, un modello che eccelle nelle prestazioni, nella guidabilità, nel design, nel piacere di guida e nella tenuta di strada, incarnando appieno i tratti distintivi del marchio. L’attesa per la prossima generazione è alta, forse anche superiore alla nuova Alfa Romeo Stelvio. La futura Giulia non deluderà certamente le aspettative. Sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Cassino insieme alla nuova Stelvio, come avviene attualmente.

Inoltre, la nuova Alfa Romeo Giulia sarà una delle prime vetture Stellantis in Europa basata sulla piattaforma STLA Large, adattata alle specifiche esigenze di Alfa Romeo. Nonostante l’adozione di una piattaforma condivisa con altri marchi Stellantis, Alfa Romeo manterrà le proprie caratteristiche distintive utilizzando sospensioni, sterzo e altri componenti della piattaforma Giorgio, come già annunciato negli anni precedenti.

Questa sarà un’auto che nascerà elettrica. Infatti originariamente doveva essere solo a zero emissioni. A causa del rallentamento nella crescita del mercato delle auto elettriche si è deciso che questa auto sarà anche termica. Ci dovrebbe essere infatti almeno una versione ibrida ma non possiamo escludere che alla fine le versioni termiche siano anche più di una sebbene le vedremo solo in un secondo momento.

Infatti inizialmente la nuova Alfa Romeo Giulia debutterà solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. Quello che sembra certo è che la versione ibrida della futura berlina di segmento D del Biscione stupirà per le sue prestazioni e il piacere guida come del resto anche le altre versioni in gamma. Tra queste anche la top di gamma Quadrifoglio che con oltre mille cavalli sarà l’Alfa Romeo stradale più potente di sempre.