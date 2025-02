In vendita l’Alfa Romeo Giulietta Sprint Zagato del ’60 che brillò alla Targa Florio

La vendita di un’Alfa Romeo Giulietta Sprint Zagato suscita sempre un certa dose di interesse negli appassionati e nei collezionisti. Una nuova opportunità, in tal senso, giunge dal canale commerciale di Bring a Trailer, che propone un esemplare della specie, nato nel 1960.

A rendere ancora più speciale la vettura offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti ci pensa la sua storia sportiva luminosa. Un valore aggiunto di non piccolo spessore, che potrebbe incidere sul prezzo di aggiudicazione. L’auto, già di suo, è rara, essendo sbocciata in soli 213 esemplari, nell’arco di un ciclo produttivo durato tre anni. Diventa ancora più esclusiva se si tiene conto delle performance ottenute in gara, soprattutto del primo posto di classe e dell’ottavo posto assoluto messo a segno alla Targa Florio del 1962.

Non parliamo di una corsa qualunque, ma di una delle sfide più leggendarie del motorsport internazionale. Giungere al traguardo della gara siciliana era già un’impresa; collocarsi così in alto nella classifica finale, con modelli ben più performanti davanti, aveva un sapore epico. Per dovere di cronaca riportiamo il podio finale di quella edizione della corsa ideata da don Vincenzo Florio:

1° Ricardo Rodriguez – Willy Mairesse – Olivier Gendebien su Ferrari Dino 246 SP

2° Giancarlo Baghetti – Lorenzo Bandini su Ferrari Dino 196 SP

3° Nino Vaccarella – Joakim Bonnier su Porsche 718 RS 61 GTR

Alfa Romeo

Tornando all’Alfa Romeo Giulietta Sprint Zagato ora in vendita, questa è l’ottava della serie ad essere stata plasmata. Quindi si pone all’inizio del ciclo. Il modello nacque per soddisfare le richieste dei clienti privati del “biscione“, desiderosi di avere una versione racing delle loro Sprint Veloce. Due le varianti di carrozzeria in cui il modello prese forma: Coda Tronca e Coda Tonda. Quest’ultima caratterizza il design del lotto in esame e si offre allo sguardo con alchimie stilistiche più gradevoli, che entrano subito nel cuore. Possiamo definirla più sensuale nella veste grafica rispetto alla sorella, che guardava maggiormente alla scienza aerodinamica.

L’esemplare ora in vendita finì, negli anni settanta, in Francia, dove è stato acquistato nel 1996 dall’attuale proprietario, che ha ora deciso di procedere alla cessione del mezzo. Sotto le sue cure, la bella Alfa Romeo Giulietta Sprint Zagato è stata sottoposta a un restauro, guadagnando lo splendore attuale. Fra gli impegni cui ha preso parte, negli ultimi anni, anche la 100esima edizione della Targa Florio, quasi per riallacciare il cordone ombelicale con la sfida più prestigiosa sostenuta, in modo luminoso, dall’esemplare protagonista del nostro articolo.

Ricordiamo che l’Alfa Romeo Giulietta SZ fu prodotta dal 1960 al 1963. Nella versione a coda tonda il suo fascino è magnetico. In questa veste fu presentata al Salone dell’Auto di Ginevra del 1960. Il pubblico ne apprezzò subito la finezza stilistica, la totale assenza di spigoli, la riduzione del peso (persino nelle essenziali maniglie delle portiere) e la raffinatezza meccanica dei freni a tamburo con tre ganasce. Gran parte del merito della sua leggerezza, va all’ottimale miscela fra il telaio a traliccio tubolare e la carrozzeria in lega di alluminio, che tagliano il peso di 135 chilogrammi rispetto alla vettura di partenza.

Fonte | Bing A Trailer