Dalla Fiat Grande Panda alla nuova 500 ibrida: adesso abbiamo le idee più chiare sul 2025 di Fiat

Fiat sarà una delle protagoniste di questo 2025. Tra le novità più importanti l’atteso debutto in Italia per Fiat Grande Panda che secondo le ultime indiscrezioni starebbe per debuttare. A quanto pare a differenza di quanto avvenuto in altri paesi la versione ibrida potrebbe debuttare in contemporanea o addirittura anticipare il lancio della versione elettrica. Questo anche a causa della maggiore propensione dei clienti italiani per le vetture termiche rispetto alle elettriche pure.

Fiat Grande Panda, nuova 500 ibrida e le prime immagini di Giga Panda le novità più importanti del 2025 per il brand torinese

Ovviamente cresce la curiosità di conoscere i prezzi di partenza di Fiat Grande Panda in Italia che comunque dovrebbero essere vicini ai 19 mila euro. Quella della Grande Panda ovviamente non sarà l’unica novità di questo 2025 per Fiat. L’altra certezza sembra essere infatti il debutto in autunno della nuova 500 ibrida. L’auto sarà prodotta a Mirafiori e servirà al rilancio del famoso stabilimento che ha vissuto un 2024 davvero orribile. Della nuova 500 ibrida sappiamo che utilizzerà la stessa carrozzeria della Fiat 500e ma con un motore ibrido. Maggiori dettagli dovrebbero arrivare già nel corso dei prossimi mesi.

Infine il 2025 non sarà l’anno di debutto di Fiat Giga Panda, conosciuta anche con il nome di nuova Fiat Multipla. Infatti il debutto di questo modello è stato spostato al 2026 e probabilmente avverrà in contemporanea con la versione fastback. Tuttavia è assai probabile che le prime immagini definitive o quasi di questo atteso modello trapeleranno già nel corso del 2025 che dunque non sarà solo l’anno del debutto sul mercato di Fiat Grande Panda ma regalerà altre sorprese ai fan della principale casa automobilistica italiana. Vedremo dunque cos’altro emergerà in proposito nel corso dei prossimi mesi.