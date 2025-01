Stellantis: tra i papabili al ruolo di CEO anche una vecchia conoscenza

Stellantis potrebbe orientarsi verso un “usato sicuro” per la sua futura leadership, con l’ex CEO di Fiat Chrysler, Mike Manley, fra i candidati per sostituire Carlos Tavares. Manley, 60 anni, ha una lunga esperienza nel gruppo Chrysler, che poi è stato acquisito da Fiat, ed è stato determinante nel rilancio del marchio Jeep. La sua profonda conoscenza del mercato americano, che rappresenta la principale fonte di profitti per Stellantis, ma che negli ultimi mesi ha sollevato diverse preoccupazioni, lo rende un candidato ideale per affrontare le sfide negli Stati Uniti. Inoltre, le politiche protezionistiche dell’ex presidente Trump richiederanno probabilmente strategie adattive.

Anche l’ex CEO di Fiat Chrysler Mike Manley fra i candidati per sostituire Carlos Tavares alla guida di Stellantis

Dopo aver lasciato Stellantis poco dopo la fusione con Peugeot, Mike Manley è diventato CEO di AutoNation, una delle maggiori catene di concessionari statunitensi, settore che ha avuto confronti accesi con Tavares recentemente. Sebbene non sia certo che Manley voglia tornare alla casa madre, non è l’unico nome in lizza: Tra i possibili candidati per la successione di Carlos Tavares figura anche Maxime Picat, ex leader di Peugeot e attualmente responsabile degli acquisti di Stellantis.

Picat, con la sua vasta esperienza all’interno del gruppo, rappresenta una scelta interessante per guidare l’azienda verso il futuro. Un’altra ipotesi per una soluzione temporanea è quella che vede Richard Palmer, ex direttore finanziario di Stellantis e ora advisor del presidente John Elkann, prendere in mano la gestione delle finanze del gruppo, per garantire una transizione fluida e un’adeguata gestione dei bilanci.

Mike Manley

Inoltre, il nome di Antonio Filosa, attuale CEO di Jeep e responsabile di Stellantis per il Nord America, è circolato con insistenza come possibile successore. Filosa, con la sua profonda conoscenza del mercato americano, potrebbe essere una figura cruciale per affrontare le sfide future. Sarà interessante vedere come evolverà la situazione nei prossimi mesi e quale sarà la scelta finale. La decisione riguardo alla nomina del nuovo leader di Stellantis dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime settimane, segnando un momento cruciale per il futuro del gruppo.