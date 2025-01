Fiat migliora le prestazioni di Scudo e Fiorino con nuovi motori in Brasile

Fiat inizia l’anno con importanti aggiornamenti alla sua linea di veicoli commerciali, segmento in cui il marchio è leader e riferimento in Brasile. Con le modifiche l’obiettivo è quello di migliorare ulteriormente il rapporto costi-benefici di Scudo e Fiorino, garantendo maggiori risparmi e prestazioni.

Fiat inizia l’anno in Brasile con importanti aggiornamenti a Scudo e Fiorino

Lo Scudo è ora equipaggiato con il nuovo motore 2.2 Turbodiesel, che eroga 150 CV e 370 Nm di coppia, che rappresentano 30 CV in più e un aumento della coppia del 23,2%. Le modifiche rendono il furgone ancora più competitivo per continuare a guidare il mercato, che ha mantenuto sin dal suo lancio e per due anni consecutivi, chiudendo il 2024 con una quota superiore al 34,9% nella sua categoria.

Con il nuovo allestimento lo Scudo ha ottenuto importanti miglioramenti nei consumi e i valori raggiungono i 12,4 km/l in città e i 13,7 km/l in autostrada, diventando rispettivamente più parsimonioso del 4,2% e del 15,1%, pareggiando i costi di gestione del modello meglio, un fattore determinante in questo segmento. Nonostante ciò, il nuovo motore ha migliorato le prestazioni dello Scudo, che ora scatta da 60 a 100 km/h in 7,5 secondi e da 80 a 100 km/h in 10,9 secondi, con miglioramenti di 2 secondi in media. Le modifiche mantengono un’ottima guidabilità, oltre alla praticità di essere guidati da persone abilitate alla categoria B/CNH.

Il modello ha mantenuto la sua eccellente capacità di carico fino a 1,5 tonnellate, con una lunghezza di 5,3 metri, 6,1 m³ di volume e 1,97 metri di altezza, una configurazione che consente l’agilità necessaria nell’ambiente urbano, accedendo a luoghi che i veicoli più grandi non possono raggiungere e con l’intelligenza della doppia porta posteriore, apribile a 180 gradi, oltre alla porta laterale scorrevole, che facilitano il carico e lo scarico.

Rinnovato nella seconda metà dello scorso anno, Fiat Scudo mantiene l’aspetto che ha decretato il successo del modello sul mercato, mantenendo il pacchetto che comprende nuovi paraurti anteriori, fari ridisegnati e una calandra ridisegnata. All’interno, l’attenzione principale è rivolta all’ergonomia, offrendo al conducente un maggiore comfort, essendo dotato di sterzo elettrico, limitatore di velocità e cruise controller, oltre al quadro strumenti completamente digitale e personalizzabile. La Fiat Scudo sarà presto nelle concessionarie con gli optional Cargo e Multi.

Fiat Fiorino riceve il nuovo motore 1.3 flex con un massimo di 107 CV e 134 Nm di coppia se alimentato con etanolo, guadagnando 31 CV e l’11,67% di coppia aggiuntiva. Un dato importante per l’utilizzo di veicoli come il Fiorino, il consumo di carburante è ancora migliore con il nuovo motore. Con 8,7 km/l nel ciclo urbano (etanolo), i guadagni sono del 7,27%, e nel ciclo autostradale la misurazione è di 9,6 km/l (etanolo), ovvero il 14,56% più efficiente.

Le novità rafforzano ulteriormente il protagonismo del veicolo utilitario, che da più di un decennio riscuote successo in Brasile, essendo leader della categoria per 11 anni consecutivi. Nel 2024 Fiat Fiorino ha guidato il mercato totale dei furgoni con oltre 20mila unità vendute e una quota di circa il 28%, leader anche tra i piccoli furgoni con una quota di segmento superiore al 77%.

Oltre ai numeri forniti dal nuovo pacchetto, Fiat Fiorino ha ottenuto lo sterzo elettrico, un sensore di temperatura esterna e un sensore di monitoraggio della pressione dei pneumatici. Il modello è dotato di aria condizionata, sistema di chiusura e alzacristalli elettrici di serie, in un interno studiato dal punto di vista dell’ergonomia e del comfort, offrendo oltre 18,5 litri di spazio di stivaggio.

La capacità di carico arriva fino a 650 kg, con un volume di 3,3 m³ e le porte si aprono fino a 180 gradi, il che facilita il carico. Per trasportare oggetti diversi in sicurezza, il Fiorino è dotato di controllo di stabilità, avviso di frenata di emergenza e assistente di rampa, oltre a un sensore di monitoraggio della pressione dei pneumatici. La Fiat Fiorino sarà presto nelle concessionarie nella versione Endurance.