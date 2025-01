DS 4, restyling e possibile aggiornamento del nome: come sarà la nuova “N°4”

Non è un missione poco complessa: trasformare DS Automobiles in un concorrente credibile per marchi premium consolidati richiede tempo e determinazione. Il gruppo Stellantis sembra intenzionato a portare avanti questa sfida e, per il 2025, punta a rilanciare il crossover DS 4 in una veste completamente rinnovata.

Il SUV compatto, paragonabile per dimensioni alla tedesca BMW X2, condivide la sua piattaforma con la Citroen C4, altro modello della famiglia Stellantis che ha ricevuto un aggiornamento lo scorso autunno. Tuttavia, il design della nuova DS 4 si ispirerà alla DS N°8 EV, l’elegante elettrica presentata a dicembre, destinata a sostituire la convenzionale DS 9 e a introdurre un nuovo linguaggio stilistico per il marchio francese.

Le prime immagini del prototipo camuffato rivelano una griglia rivisitata, caratterizzata da fitte barre verticali e un’apertura centrale per il logo DS. Come sulla N°8, la griglia si interrompe prima del cofano, lasciando spazio a un elemento decorativo orizzontale, che probabilmente sarà illuminato insieme al logo. Anche i nuovi DRL verticali, posti sotto i fari, evidenziano l’attenzione al dettaglio del rinnovato design frontale. Sul retro, i cambiamenti sembrano più contenuti. I fanali posteriori con motivo a pelle di serpente, già presenti sull’attuale DS4 dal 2021, sembrano essere stati mantenuti, anche se potrebbero esserci leggere modifiche.

Gli interni, invece, riceveranno un tocco di freschezza, probabilmente includendo il volante a raggi a stella introdotto con la N°8. Dal punto di vista delle motorizzazioni, la nuova DS 4 adotterà una gamma di propulsori che includerà sistemi mild hybrid e plug-in hybrid (PHEV). Tra le novità, il motore a benzina da 1,2 litri e 134 CV, introdotto l’anno scorso, consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi.

La DS 4 potrebbe seguire la N°8 anche nella strategia di denominazione, diventando ufficialmente la N°4, una nomenclatura che enfatizza l’esclusività del brand. L’atteso debutto è previsto per la seconda metà del 2025.