Citroen e DS Automobiles: ecco come sono andate le cose in Italia nel 2024

Citroen chiude il 2024 in forte crescita, con una quota di mercato del 3,9%, in aumento rispetto al 2023. In particolare, le vendite a privati in Italia segnano un incremento del 24,6%, consolidando il Paese come il secondo mercato globale per volumi, dopo la Francia, e il più dinamico in Europa. A trainare questo successo è la Nuova Citroen C3, che, appena arrivata nelle concessionarie italiane, si è posizionata tra le tre auto più vendute a dicembre e concorre al titolo di “Auto dell’Anno 2025.”

Ecco come si sono evolute le vendite di Citroen e DS Automobiles lo scorso anno nel nostro paese

Dal suo debutto nel 2002, la C3 ha superato i 5,6 milioni di unità vendute, confermandosi un modello iconico e in continua evoluzione. La nuova generazione si distingue per il design innovativo, il comfort di bordo e l’offerta di soluzioni energetiche versatili, rivolgendosi a un pubblico ampio grazie al suo prezzo competitivo e alle caratteristiche moderne.

La Nuova Citroen Ë-C3 si distingue nel segmento elettrico con un design innovativo, comfort di alta classe e prestazioni eccellenti. Dotata di un motore elettrico da 113 CV e una batteria da 44 kWh, garantisce fino a 440 km di autonomia in ciclo urbano. La ricarica rapida permette di raggiungere l’80% in soli 26 minuti, rendendola ideale per l’uso quotidiano. Questo successo ha contribuito all’aumento della quota di mercato Citroen nei modelli 100% elettrici, ora al 3,8% (+1,5% rispetto al 2023).

Anche Citroen Ami – 100% ëlectric conferma il suo dominio nel mercato delle minicar elettriche, mantenendosi la più venduta nel 2024. Ami risponde alle esigenze di giovani urbani con una soluzione di mobilità innovativa e compatta.

Nonostante le difficoltà globali dell’automotive nel 2024, DS Automobiles ha consolidato la sua presenza in Italia, con una quota di mercato dell’1,9%, tra i primi 10 marchi premium. Il modello DS 7, leader nel segmento C-SUV premium, ha registrato circa 3.500 unità vendute, portando la sua quota all’8,5% (+0,4% rispetto al 2023). La gamma, focalizzata sull’elettrificazione, include DS 3, DS 4 e DS 7, disponibili anche come elettriche o ibride plug-in E-TENSE. Con il lancio della nuova SUV coupé DS N°8 nel 2025 e la serie speciale Édit10n Limitée, DS continua a unire lusso, innovazione e sostenibilità.

Nel 2024, DS Automobiles ha arricchito la gamma con gli allestimenti Pallas ed Étoile per DS 3, DS 4 e DS 7, semplificando le configurazioni e offrendo dotazioni di alto livello. La Collection Antoine de Saint-Exupéry, presentata a giugno, celebra l’aviatore francese con dettagli esclusivi come la livrea “Volo di notte” e interni pregiati. Tra le innovazioni, il sistema Geofencing per i modelli E-Tense consente la modalità elettrica automatica nelle ZFE, integrato nel DS IRIS SYSTEM con funzionalità avanzate come ChatGPT. Guardando al 2025, spicca la DS N°8, nuova SUV coupé elettrica, con autonomia fino a 750 km, comfort totale e design ispirato alla DS Aero Sport Lounge, che debutterà al Salone di Bruxelles.