Peugeot ha un nuovo Managing Director in Italia

A partire dal 1° gennaio, Valentino Munno è il nuovo Managing Director di Peugeot in Italia. Cinquantatreenne, laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Padova, Munno vanta un’esperienza significativa nel settore automotive, sviluppata in ambito nazionale e internazionale.

Novità al vertice di Peugeot in Italia con la nomina di un nuovo Managing Director

La sua carriera prende avvio presso Komatsu Europe, proseguendo in Iveco e Ford Italia, dove ricopre ruoli in Sales e Marketing, fino a diventare Brand Manager Veicoli Commerciali. Nel 2007 entra nel Gruppo Fiat nella divisione europea dei Veicoli Commerciali, per poi assumere la posizione di Country Manager per Fiat e Fiat Professional in Russia dal 2012 al 2016. Nel 2017 si unisce al Gruppo PSA, guidando le vendite per Citroën e Opel. Dal 2023, Munno si occupa dei mercati di Spagna, Portogallo e Italia nel team europeo di Peugeot.

Nel suo nuovo ruolo di Managing Director di Peugeot Italia, Valentino Munno avrà il compito di guidare la transizione del marchio verso l’elettrificazione. Entro il 2025, Peugeot completerà la sua gamma con 12 modelli elettrici, tra cui auto e veicoli commerciali, puntando a diventare leader del mercato elettrico europeo. Al contempo, Munno si concentrerà sul rafforzamento e sull’espansione dei risultati positivi ottenuti da Peugeot in Italia, capitalizzando sul successo di modelli come la PEUGEOT 208, 2008, 3008, il nuovo 5008 e la E-408, che arricchiranno l’offerta entro il 2025.

“L’innovativa gamma di veicoli, unita alla rete di concessionari altamente qualificata, sarà determinante per affrontare con successo questa fase di trasformazione. Il nostro obiettivo è offrire soluzioni di mobilità moderne e un servizio clienti eccellente,” ha dichiarato Munno. Con questa nomina, Peugeot sottolinea l’importanza della mobilità sostenibile e riafferma il ruolo centrale del mercato italiano nella sua strategia futura.