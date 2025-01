Fiat Grande Panda: nuovo avvistamento in bianco gelato, sarà la più venduta?

Fiat Grande Panda in attesa del lancio in Italia continua i suoi test in strada. Nelle scorse ore si è registrato nei pressi di Torino un nuovo avvistamento di un esemplare in colore Bianco Gelato. Le immagini sono state scattate da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit che poi le ha condivise sui social. Si tratta di un colore che già era stato avvistato in passato in strada e che molto probabilmente sarà uno dei più venduti se non il più venduto in assoluto tra quelli presenti nella gamma della vettura della principale casa automobilistica italiana che come sappiamo è stata svelata ufficialmente lo scorso 11 luglio.

Nuovo avvistamento per Fiat Grande Panda in strada a pochi giorni dall’apertura degli ordini

Ricordiamo che secondo le ultime indiscrezioni Fiat Grande Panda sarà lanciata sul mercato in Italia il prossimo 28 gennaio con l’apertura degli ordini. Contrariamente a quanto si era ipotizzato fino a pochi giorni fa pare che la prima versione ad arrivare sarà l’ibrida a cui poco dopo seguirà la versione completamente elettrica, protagoniste delle foto spia che vi mostriamo. Per l’arrivo in concessionaria dell’auto bisognerà aspettare la prima metà del prossimo mese di febbraio come segnalato da La Repubblica.

Per quanto riguarda i prezzi, li conosceremo con l’apertura degli ordini. Si ipotizza che la versione entry level con motore ibrido possa partire da circa 19 mila euro mentre l’elettrica da poco meno di 25 mila euro. Nelle ultime ore abbiamo anche saputo che non è del tutto da escludere l’arrivo in un secondo momento di una versione a benzina con lo stesso motore della Citroen C3 e si lavora anche ad una versione 4×4.

Ricordiamo infine che Fiat punta forte su questa auto nei prossimi anni. Fiat Grande Panda dovrebbe garantire un gran numero di immatricolazioni alla casa torinese. I primi pareri delle persone sembrano essere molto positivi e questo fa ben sperare.