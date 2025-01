Il 2024 è stato un anno storico per Fiat Strada. Leader assoluto nel mercato automobilistico brasiliano per il quarto anno consecutivo, il pick-up ha chiuso l’anno celebrando, oltre alla sua leadership, diversi traguardi importanti e infrangendo numerosi record nel corso dell’anno.

Nel 2024 Fiat Strada ha raggiunto i 2 milioni di unità vendute dal 1998, in una storia di successo, protagonismo e innovazione

Con oltre 144 mila unità vendute, Fiat Strada ha consolidato e ampliato la propria quota di mercato al 5,8% da inizio anno, con un incremento di 0,3 pp rispetto al periodo precedente. Il modello contribuì ai risultati della Fiat anche nel mercato dei pick-up, che insieme a Toro e Titano raggiunse in questo segmento una quota del 43,1%.

Nel corso dell’anno, il pick-up ha battuto diversi record di vendita e produzione. Il dato più significativo è stato quello di 2 milioni di unità vendute dal lancio nel 1998. Per darvi un’idea, considerando solo la seconda generazione, arrivata sul mercato nel 2020, Nova Strada ha totalizzato più di 600 mila unità prodotte e venduto più di mezzo milione. unità, a dimostrazione del successo del nuovo modello.

Un discorso a parte meritano le vendite di Fiat Strada nel 2024: ad agosto il pick-up ha battuto tutti i record, superando per la prima volta la barriera delle 16 mila unità vendute, il numero più alto della sua storia.

La preferenza per Strada è stata evidenziata anche dalle opinioni dei consumatori e dai premi specializzati. L’anno scorso, il modello ha vinto il Best Buy, di Quatro Rodas, tra i pick-up leggeri e intermedi fino a R$ 150mila, così come il premio Qual Compra, di Autoesporte, tra i Compact Pickup, e il Sigillo di Alto Valore di Rivendita di Autoinforme, nella migliore posizione tra i piccoli pickup. Premi che sottolineano il successo del pick-up più desiderato in Brasile.

Primo pick-up turbo flex compatto al mondo, lo Strada si distingue per le prestazioni nelle versioni equipaggiate con il motore Turbo 200 Flex fino a 130 CV di potenza e 200 Nm di coppia, abbinato al cambio automatico CVT con opzione a 7 marce e tre modalità di guida: automatica, manuale e sportiva.

Fiat Strada si riconosce per la sua impressionante capacità di carico, ideale sia per chi utilizza il veicolo per lavoro che per il tempo libero. Le opzioni cabina plus trasportano fino a 720 kg e 1.354 litri e le versioni doppia cabina offrono 650 kg e 844 litri, entrambe con una capacità di traino di 400 kg. Versatile, il cassone ribaltabile è modulabile tramite quattro ganci inferiori e sei superiori, garantendo maggiore sicurezza e praticità.

Il look robusto e aggressivo è formato dalla griglia anteriore, dal paraurti integrato e dai fendinebbia a LED. All’interno, le versioni top di gamma offrono una dose extra di comfort, con sedili in pelle sintetica e pannelli delle porte con dettagli in pelle, oltre al sistema multimediale Uconnect da 7”, che Uconnect da 7”, dotato di connessione wireless per Android Auto e Apple Car Play, climatizzatore digitale automatico e caricabatterie a induzione.